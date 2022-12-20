В Киеве возобновили движение на всех линиях метро — Finance.ua
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В Киеве возобновили движение на всех линиях метро

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В Киеве возобновлено движение поездов на всех линиях метрополитена. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
«Движение поездов на всех линиях метрополитена возобновлено», — отметил он.
По словам мэра, также заработали на вход станции «Лесная», «Черниговская», «Дарница» и «Левобережная». «Энергетики устранили все неисправности», — уточнил Кличко.
Сегодня утром на красной ветке метро было временно приостановлено движение поездов на станциях левого берега. В частности, станции «Лесная», «Черниговская», «Дарница» и «Левобережная» были закрыты на вход.
По данным КГГА, из-за резких перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена осуществлялось от ст. «Академгородок» до ст. «Арсенальная».
По материалам:
УНІАН
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