В Киеве возобновили движение на всех линиях метро — Finance.ua

В Киеве возобновили движение на всех линиях метро Сегодня 10:15

В Киеве возобновлено движение поездов на всех линиях метрополитена. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко

«Движение поездов на всех линиях метрополитена возобновлено», — отметил он.

По словам мэра, также заработали на вход станции «Лесная», «Черниговская», «Дарница» и «Левобережная». «Энергетики устранили все неисправности», — уточнил Кличко.

Сегодня утром на красной ветке метро было временно приостановлено движение поездов на станциях левого берега. В частности, станции «Лесная», «Черниговская», «Дарница» и «Левобережная» были закрыты на вход.

По данным КГГА, из-за резких перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена осуществлялось от ст. «Академгородок» до ст. «Арсенальная».

УНІАН По материалам:

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