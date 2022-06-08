В Киеве вернули плату за парковку и будут эвакуировать авто нарушителей — Finance.ua
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В Киеве вернули плату за парковку и будут эвакуировать авто нарушителей

Сегодня 11:13Казна и Политика
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В Киеве с 16 мая по решению Киевсовета возобновлена оплата за парковку. Автомобили, припаркованные с нарушением, будут эвакуированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
«Парковка платная в будни с 8:00 до 22:00. В другое время в будни и в выходные парковка бесплатная», — рассказал Поворозник.
По его словам, оплатить парковку можно через «Киев цифровой». В приложении оплата начисляется, пока длится парковка, независимо от местонахождения авто.
«На муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Только через приложение. Во время воздушной тревоги инспекторы не имеют права штрафовать водителей», — сказал Поворозник.
Напомним, с 16 мая в Киеве возобновили оплату за парковку. Соответствующее решение принял Киевский горсовет.

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По материалам: РБК-Україна
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