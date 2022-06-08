В Киеве вернули плату за парковку и будут эвакуировать авто нарушителей — Finance.ua

В Киеве вернули плату за парковку и будут эвакуировать авто нарушителей

Сегодня 11:13 — Казна и Политика

В Киеве с 16 мая по решению Киевсовета возобновлена оплата за парковку. Автомобили, припаркованные с нарушением, будут эвакуированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

«Парковка платная в будни с 8:00 до 22:00. В другое время в будни и в выходные парковка бесплатная», — рассказал Поворозник.

По его словам, оплатить парковку можно через «Киев цифровой». В приложении оплата начисляется, пока длится парковка, независимо от местонахождения авто.

«На муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Только через приложение. Во время воздушной тревоги инспекторы не имеют права штрафовать водителей», — сказал Поворозник.

Напомним, с 16 мая в Киеве возобновили оплату за парковку. Соответствующее решение принял Киевский горсовет.

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