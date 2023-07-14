В Киеве утвердили список памятников, которые немедленно уберут из публичного пространства города — Finance.ua
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В Киеве утвердили список памятников, которые немедленно уберут из публичного пространства города

Казна и Политика
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На пленарном заседании Киевсовета депутаты утвердили перечень объектов, подлежащих устранению из публичного пространства столицы. Речь идет о памятниках, памятных знаках или элементах украшения, связанных с коммунистическим режимом, историей, культурой СССР и россии, которые содержат советские нарративы и недостоверную историческую информацию.
По словам заместителя главы КГГА по осуществлению полномочий по самоуправлению Владимира Прокопива, этим решением Киев выходит на финишную прямую в вопросе дерусификации столицы.
«Мы должны раз и навсегда завершить процессы декоммунизации и дерусификации нашего города. После полномасштабного вторжения, я думаю, ни у кого нет сомнений, что на улицах украинской столицы не должно быть ничего, связанного с так называемым «братским народом». С осени работала наша Рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой россии и СССР, из публичного пространства Киева.
Совместно с профильными институтами НАН Украины, Институтом Национальной памяти и экспертами тщательно отработали информацию по каждому памятнику в нашем городе. Должен заметить, что и киевляне активно приобщались к этому процессу. Люди не хотят больше видеть на улицах нашего города ничего российского", — заметил Владимир Прокопив.
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По его словам, рабочая группа сформировала предварительный перечень памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, включающий 297 предложений, из них памятники — 95; доски (памятные знаки), элементы отделки и т. п. — 201, что рекомендуется для устранения и/или перемещения в специально определенные места хранения таких объектов.
Принято финальное решение по демонтажу (переносу) 69 объектов, по которым есть заключения ученых.
Место временного хранения памятников будет определяться Департаментом городского благоустройства КГГА совместно с районными государственными администрациями.
Перед сносом объектов Департамент городского благоустройства обратится в Национальную полицию с тем, чтобы обеспечить охрану общественного порядка при демонтаже советских объектов из публичного пространства города Киева.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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