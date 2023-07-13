В Киеве переименовали еще 14 объектов — Finance.ua

В Киеве переименовали еще 14 объектов Сегодня 18:10

В Киеве переименовали еще 14 объектов

В столице переименовали еще 14 городских объектов, названия которых связаны с россией и ее сателлитами. Такие решения были поддержаны на пленарном заседании Киевского городского совета большинством голосов.

Как отметил заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, столица продолжает процесс дерусификации городских объектов, в частности это касается и зеленых зон.

«россия десятилетиями навязывала свои нарративы, которые влияли на искажение нашего национального сознания. Сейчас совместными усилиями вместе с жителями столицы проводим комплексный процесс дерусификации в столице. В многовековом Киеве не должно остаться наименований, связанных со страной-агрессором, ее советским и имперским прошлым», — подчеркнул Владимир Бондаренко.

В столице переименован ряд городских объектов.

Дарницкий район:

сквер Трудовой Славы — сквер имени Павла Горянского;

улица Челюскинцев — улица Героев Змеиного;

переулок Крылова 1-й — переулок Бахмутский;

переулок Крылова 2-й — переулок Джмелиный;

переулок Крылова 3-й — переулок Щучий.

Шевченковский район:

парк им. О. С. Пушкина — парк им. Ивана Багряного;

сквер им. Валерия Чкалова — сквер Литературный.

Деснянский район:

переулок Ватутинский — переулок Зазимский;

улица Маяковского — улица Тараса Коваля;

улица Теодора Драйзера — улица Рональда Рейгана.

Днепровский район:

улица Майская — улица Качина;

улица Минина — улица Александра Лазаревского;

улица Пожарского — улица Дмитрия Багалия.

Оболонский район:

улица Совхозная — улица Дунайская.

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