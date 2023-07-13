В Киеве переименовали еще 14 объектов — Finance.ua

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В Киеве переименовали еще 14 объектов

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В Киеве переименовали еще 14 объектов
В Киеве переименовали еще 14 объектов
В столице переименовали еще 14 городских объектов, названия которых связаны с россией и ее сателлитами. Такие решения были поддержаны на пленарном заседании Киевского городского совета большинством голосов.
Как отметил заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, столица продолжает процесс дерусификации городских объектов, в частности это касается и зеленых зон.
«россия десятилетиями навязывала свои нарративы, которые влияли на искажение нашего национального сознания. Сейчас совместными усилиями вместе с жителями столицы проводим комплексный процесс дерусификации в столице. В многовековом Киеве не должно остаться наименований, связанных со страной-агрессором, ее советским и имперским прошлым», — подчеркнул Владимир Бондаренко.
В столице переименован ряд городских объектов.
Дарницкий район:
  • сквер Трудовой Славы — сквер имени Павла Горянского;
  • улица Челюскинцев — улица Героев Змеиного;
  • переулок Крылова 1-й — переулок Бахмутский;
  • переулок Крылова 2-й — переулок Джмелиный;
  • переулок Крылова 3-й — переулок Щучий.
Шевченковский район:
  • парк им. О. С. Пушкина — парк им. Ивана Багряного;
  • сквер им. Валерия Чкалова — сквер Литературный.
Деснянский район:
  • переулок Ватутинский — переулок Зазимский;
  • улица Маяковского — улица Тараса Коваля;
  • улица Теодора Драйзера — улица Рональда Рейгана.
Днепровский район:
  • улица Майская — улица Качина;
  • улица Минина — улица Александра Лазаревского;
  • улица Пожарского — улица Дмитрия Багалия.
Оболонский район:
  • улица Совхозная — улица Дунайская.
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По материалам:
Finance.ua
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