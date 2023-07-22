В Киеве установят автономные солнечные электростанции за 500 тыс. евро — Finance.ua

В Киеве установят автономные солнечные электростанции за 500 тыс. евро Сегодня 05:04

В Киеве установят автономные солнечные электростанции за 500 тыс. евро

В Киеве установят автономные солнечные электростанции Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Соответствующий проект планируется реализовать совместно с немецким обществом международного сотрудничества, которое обеспечит его финансирование. Общая его стоимость была оценена на уровне 500 000 евро.

Дополнительную энергию направят на бесперебойное энергоснабжение трех медучреждений: одной из городских клинических больниц, роддома и перинатального центра.

«Прошлый отопительный сезон показал, насколько системными являются обстрелы россией объектов критической инфраструктуры, от которых зависит энергопитание, в частности, медучреждений Киева, где отключение оборудования может привести к летальным или тяжелым последствиям», — прокомментировал Кличко.

Мэр добавил, что оборудование позволит также частично заместить объем потребленной энергии из возобновляемых источников, аккумулировать электроэнергию и снизить объемы выбросов углекислого газа.

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