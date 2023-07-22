В Киеве установят автономные солнечные электростанции за 500 тыс. евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве установят автономные солнечные электростанции за 500 тыс. евро

13
В Киеве установят автономные солнечные электростанции за 500 тыс. евро
В Киеве установят автономные солнечные электростанции за 500 тыс. евро
В Киеве установят автономные солнечные электростанции Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Соответствующий проект планируется реализовать совместно с немецким обществом международного сотрудничества, которое обеспечит его финансирование. Общая его стоимость была оценена на уровне 500 000 евро.
Дополнительную энергию направят на бесперебойное энергоснабжение трех медучреждений: одной из городских клинических больниц, роддома и перинатального центра.
«Прошлый отопительный сезон показал, насколько системными являются обстрелы россией объектов критической инфраструктуры, от которых зависит энергопитание, в частности, медучреждений Киева, где отключение оборудования может привести к летальным или тяжелым последствиям», — прокомментировал Кличко.
Мэр добавил, что оборудование позволит также частично заместить объем потребленной энергии из возобновляемых источников, аккумулировать электроэнергию и снизить объемы выбросов углекислого газа.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.