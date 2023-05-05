В Киеве упрощены правила аренды коммунальной собственности — Finance.ua

В Киеве упрощены правила аренды коммунальной собственности Сегодня 20:21 — Недвижимость

Киевский городской совет упростил методику расчета арендной платы за коммунальное имущество и установил единые требования к оформлению договорных отношений для арендаторов, сообщают на сайте Киевской городской госадминистрации в четверг.

«На сегодняшний день в Киеве насчитывается 6400 действующих договоров аренды на общую площадь около 1,2 млн кв. м. Из них подпадают под действие методики расчета арендной платы около 1900 договоров общей площадью около 660 тыс. кв. м», — проинформировал директор департамента коммунальной собственности КГГА Андрей Гудзь.

Также новая методика расчета арендной платы предусматривает больше социальных льгот для ряда организаций и учреждений.

По словам Гудзя, количество организаций, которым арендная плата устанавливается в размере 1 грн в год, будет увеличено. К уже известным категориям добавили союзы лиц с инвалидностью, общественные и благотворительные организации, учреждения, которые предоставляют бесплатную психологическую, социальную помощь, реабилитацию и адаптацию лиц с инвалидностью, детей с нарушениями развития.

Гудзь также отметил, что даже в условиях военного положения департамент коммунальной собственности продолжает проводить аукционы по продаже коммунального имущества.

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