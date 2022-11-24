В Киеве трамваи не будут ездить на 7 маршрутах (список) — Finance.ua

В Киеве трамваи не будут ездить на 7 маршрутах (список) Сегодня 12:10

В Киеве после нового массированного ракетного удара, совершенного россией в среду, 23 ноября, трамваи временного не будут курсировать на семи маршрутах.

Вместо трамваев на ряде маршрутов будут ездить автобусы, сообщили в КГГА.

Автобусы, в частности, будут курсировать с Отрадного массива на Контрактовую площадь.

Работа транспорта в Киеве сегодня — на каких маршрутах вместо трамваев будут курсировать автобусы:

№ 8 ул. Милославская — пл. Дарницкая;

№ 19 пл. Шевченко — пл. Контрактовая;

№ 18 пл. Контрактовая — ул. Старовокзальная;

№ 14 Отрадный массив — пл. Контрактовая;

№ 12 Пущая Водица — пл. Шевченко;

№ 3 ст. Ромена Ролана — ул. Старовокзальная;

№ 1 Михайловская Борщаговка — ул. Старовокзальная.

Вчера за время, которое длилась воздушная тревога, в небе над Киевом зафиксировали 31 вражескую ракету, 22 из них сбили украинские защитники.

Противники попали в жилой сектор, погибли три человека, а 11 — пострадали. Также ракеты попали в элементы критической инфраструктуры.

УНІАН По материалам:

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