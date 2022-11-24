В Киеве трамваи не будут ездить на 7 маршрутах (список) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве трамваи не будут ездить на 7 маршрутах (список)

21
В Киеве после нового массированного ракетного удара, совершенного россией в среду, 23 ноября, трамваи временного не будут курсировать на семи маршрутах.
Вместо трамваев на ряде маршрутов будут ездить автобусы, сообщили в КГГА.
Автобусы, в частности, будут курсировать с Отрадного массива на Контрактовую площадь.
Работа транспорта в Киеве сегодня — на каких маршрутах вместо трамваев будут курсировать автобусы:
  • № 8 ул. Милославская — пл. Дарницкая;
  • № 19 пл. Шевченко — пл. Контрактовая;
  • № 18 пл. Контрактовая — ул. Старовокзальная;
  • № 14 Отрадный массив — пл. Контрактовая;
  • № 12 Пущая Водица — пл. Шевченко;
  • № 3 ст. Ромена Ролана — ул. Старовокзальная;
  • № 1 Михайловская Борщаговка — ул. Старовокзальная.
Вчера за время, которое длилась воздушная тревога, в небе над Киевом зафиксировали 31 вражескую ракету, 22 из них сбили украинские защитники.
Противники попали в жилой сектор, погибли три человека, а 11 — пострадали. Также ракеты попали в элементы критической инфраструктуры.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.