В Киеве тестируют систему бесконтактной оплаты в маршрутках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве тестируют систему бесконтактной оплаты в маршрутках

Финтех и Карты
1
В Киеве тестируют систему бесконтактной оплаты в маршрутках
В Киеве тестируют систему бесконтактной оплаты в маршрутках
В Киеве уже тестируют систему бесконтактной оплаты проезда в маршрутном такси № 444 сообщением ст. м. «Выставочный центр» — ул. Метрологическая.
Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель главы КГГА Петр Оленич.
«Система прошла испытание, и уже сегодня оплатить проезд на тестовом маршруте можно бесконтактно», — сказал Петр Оленич.
Читайте также
Оплатить проезд в маршрутке можно банковской картой, как пластиковой, так и с помощью гаджетов с функцией NFC, а также транспортной картой и картой киевлянина.

Как оплатить проезд

Для оплаты проезда нужно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору.
Чтобы воспользоваться транспортной картой «Киев Цифровой», нужно заранее положить средства в раздел «Кошелек» на ней. Из-за разницы тарифов обычные поездки с вашей транспортной карты в маршрутках не будут действовать.
Читайте также
Сервис позволит пользоваться и картой киевлянина для оплаты. Ее адаптировали под новый функционал валидаторов. Валидаторы автоматически будут проверять, привязана ли к карте киевлянина льгота. Если нет — будет искать приобретенные поездки. Если же нет и их, спишет оплату, как с обычной банковской карты.
В скором времени система оплаты будет установлена на большее количество маршрутов.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

Посмотреть варианты 💳

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.