В Киеве тестируют систему бесконтактной оплаты в маршрутках — Finance.ua

В Киеве тестируют систему бесконтактной оплаты в маршрутках Сегодня 16:30 — Финтех и Карты

В Киеве тестируют систему бесконтактной оплаты в маршрутках

В Киеве уже тестируют систему бесконтактной оплаты проезда в маршрутном такси № 444 сообщением ст. м. «Выставочный центр» — ул. Метрологическая.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель главы КГГА Петр Оленич.

«Система прошла испытание, и уже сегодня оплатить проезд на тестовом маршруте можно бесконтактно», — сказал Петр Оленич.

Читайте также В monobank рассказали, как отключить международные платежи в мобильном приложении

Оплатить проезд в маршрутке можно банковской картой , как пластиковой, так и с помощью гаджетов с функцией NFC, а также транспортной картой и картой киевлянина.

Как оплатить проезд

Для оплаты проезда нужно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору.

Чтобы воспользоваться транспортной картой «Киев Цифровой», нужно заранее положить средства в раздел «Кошелек» на ней. Из-за разницы тарифов обычные поездки с вашей транспортной карты в маршрутках не будут действовать.

Читайте также НБУ с 10 мая вводит новые требования к онлайн-оплатам

Сервис позволит пользоваться и картой киевлянина для оплаты. Ее адаптировали под новый функционал валидаторов. Валидаторы автоматически будут проверять, привязана ли к карте киевлянина льгота. Если нет — будет искать приобретенные поездки. Если же нет и их, спишет оплату, как с обычной банковской карты.

В скором времени система оплаты будет установлена на большее количество маршрутов.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.