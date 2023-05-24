В Киеве тестируют систему бесконтактной оплаты в маршрутках — Finance.ua

В Киеве тестируют систему бесконтактной оплаты в маршрутках
В Киеве уже тестируют систему бесконтактной оплаты проезда в маршрутном такси № 444 сообщением ст. м. «Выставочный центр» — ул. Метрологическая.
Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель главы КГГА Петр Оленич.
«Система прошла испытание, и уже сегодня оплатить проезд на тестовом маршруте можно бесконтактно», — сказал Петр Оленич.
Оплатить проезд в маршрутке можно банковской картой, как пластиковой, так и с помощью гаджетов с функцией NFC, а также транспортной картой и картой киевлянина.
Как оплатить проезд
Для оплаты проезда нужно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору.
Чтобы воспользоваться транспортной картой «Киев Цифровой», нужно заранее положить средства в раздел «Кошелек» на ней. Из-за разницы тарифов обычные поездки с вашей транспортной карты в маршрутках не будут действовать.
Сервис позволит пользоваться и картой киевлянина для оплаты. Ее адаптировали под новый функционал валидаторов. Валидаторы автоматически будут проверять, привязана ли к карте киевлянина льгота. Если нет — будет искать приобретенные поездки. Если же нет и их, спишет оплату, как с обычной банковской карты.
В скором времени система оплаты будет установлена на большее количество маршрутов.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».
Посмотреть варианты 💳
Поделиться новостью