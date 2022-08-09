В Киеве таможенники разоблачили махинацию по ввозу 86 тонн российского стекла под видом польского — Finance.ua

В Киеве таможенники разоблачили махинацию по ввозу 86 тонн российского стекла под видом польского Сегодня 15:33 — Криминал

В Киеве таможенники разоблачили махинацию по ввозу 86 тонн российского стекла под видом польского

Столичные таможенники предотвратили ввоз 86 тонн российского стекла под видом польского.

Об этом Государственная таможенная служба Украины сообщает в Телеграм.

«Четыре партии товара с 86 тоннами листового стекла поступили из Европы по адресу киевского предприятия. По предоставленным таможне документам товар якобы произведен в Польше, о чем свидетельствовала и маркировка на самом товаре», — говорится в сообщении.

Читайте также Суд арестовал права российских предприятий на 23 млн грн

Однако в ходе таможенного досмотра в каждой из этих партий инспекторы обнаружили несколько упаковок с другой маркировкой, под которой ранее по адресу этого же получателя производились поставки из россии. Также таможенники заметили, что на остальных ящиках рядом с маркировкой польского производителя имеются признаки удаления предварительной маркировки.

Киевские таможенники обратились в польскую компанию, которая по документам числится производителем этого стекла. В ответ польский производитель заверил, что данные товары не производил и не отправлял, а свою продукцию маркирует другим способом.

По факту перемещения товаров по ложным документам Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины, а стекло изъято до решения суда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.