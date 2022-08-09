Суд арестовал права российских предприятий на 23 млн грн — Finance.ua

Суд арестовал права российских предприятий на 23 млн грн Сегодня 09:16 — Криминал

Суд арестовал права российских предприятий на 23 млн грн

Суд арестовал корпоративные права трех предприятий в Харьковской области, конечными бенефициарами которых являются граждане рф.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Предприятия работали в сфере ресторанного бизнеса, торговли продовольствием и горючим. Правоохранители отмечают, что компании косвенно поддерживают вооруженную агрессию рф против Украины.

Денежные средства уже передали в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Досудебное расследование ведется по факту ведения хозяйственной деятельности во взаимодействии с рф.

Соответствующее преступление карается штрафом до 10 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Также приговор может лишить права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью на 10–15 лет с конфискацией имущества.

Ранее суд арестовал корпоративные права 9 российских предприятий на 40 млн грн. Следствие установило, что представители этих компаний уклонялись от уплаты налогов в госбюджет Украины.

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