Суд арестовал права российских предприятий на 23 млн грн — Finance.ua
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Суд арестовал права российских предприятий на 23 млн грн

Криминал
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Суд арестовал права российских предприятий на 23 млн грн
Суд арестовал права российских предприятий на 23 млн грн
Суд арестовал корпоративные права трех предприятий в Харьковской области, конечными бенефициарами которых являются граждане рф.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Предприятия работали в сфере ресторанного бизнеса, торговли продовольствием и горючим. Правоохранители отмечают, что компании косвенно поддерживают вооруженную агрессию рф против Украины.
Денежные средства уже передали в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Досудебное расследование ведется по факту ведения хозяйственной деятельности во взаимодействии с рф.
Соответствующее преступление карается штрафом до 10 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Также приговор может лишить права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью на 10–15 лет с конфискацией имущества.
Ранее суд арестовал корпоративные права 9 российских предприятий на 40 млн грн. Следствие установило, что представители этих компаний уклонялись от уплаты налогов в госбюджет Украины.
По материалам:
Mind
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