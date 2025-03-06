В Киеве суд вернул часть Усадьбы Терещенко в коммунальную собственность — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве суд вернул часть Усадьбы Терещенко в коммунальную собственность

Фондовый рынок
10
В Киеве суд вернул часть Усадьбы Терещенко в коммунальную собственность
В Киеве суд вернул часть Усадьбы Терещенко в коммунальную собственность
Прокуратура через суд отменила право собственности частного предприятия на 158 кв. м флигеля усадьбы Терещенко. Ранее городу уже вернули основную часть усадьбы площадью 1134 кв. м.
Хозяйственный суд Киева отменил государственную регистрацию права собственности на часть усадьбы Терещенко и вернул ее в собственность территориальной общины столицы.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Прокуратура через суд отменила право собственности частного предприятия на часть флигеля усадьбы Терещенко — жемчужины киевской архитектуры.
По иску Киевской городской прокуратуры в интересах Киевсовета Хозяйственный суд Киева отменил регистрацию права собственности за частным предприятием и вернул территориальной общине Киева помещения площадью 158 кв. м, расположенные во флигеле усадьбы Терещенко.
Ранее Большая Палата Верховного суда удовлетворила иск столичной прокуратуры о возвращении из частной собственности особняка усадьбы Терещенко и другой части помещений флигеля по бульвару Тараса Шевченко общей площадью 1134 кв. В настоящее время эта недвижимость зарегистрирована за территориальной общиной столицы.
Здания усадьбы, являющиеся памятником культурного наследия, не подлежали отчуждению из коммунальной собственности в соответствии с Законом Украины «О временном запрете приватизации памятников культурного наследия». Несмотря на это, за 2006−2008 годы был заключен ряд договоров, на основании которых усадьба и флигель перешли в частную собственность.
Владелец за 19 лет так и не провел реставрацию памятника, не принял эффективные меры по сохранению усадьбы, что привело к ее аварийному состоянию и разрушению.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.