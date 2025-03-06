В Киеве суд вернул часть Усадьбы Терещенко в коммунальную собственность — Finance.ua

В Киеве суд вернул часть Усадьбы Терещенко в коммунальную собственность Сегодня 19:44 — Фондовый рынок

В Киеве суд вернул часть Усадьбы Терещенко в коммунальную собственность

Прокуратура через суд отменила право собственности частного предприятия на 158 кв. м флигеля усадьбы Терещенко. Ранее городу уже вернули основную часть усадьбы площадью 1134 кв. м.

Хозяйственный суд Киева отменил государственную регистрацию права собственности на часть усадьбы Терещенко и вернул ее в собственность территориальной общины столицы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Прокуратура через суд отменила право собственности частного предприятия на часть флигеля усадьбы Терещенко — жемчужины киевской архитектуры.

По иску Киевской городской прокуратуры в интересах Киевсовета Хозяйственный суд Киева отменил регистрацию права собственности за частным предприятием и вернул территориальной общине Киева помещения площадью 158 кв. м, расположенные во флигеле усадьбы Терещенко.

Ранее Большая Палата Верховного суда удовлетворила иск столичной прокуратуры о возвращении из частной собственности особняка усадьбы Терещенко и другой части помещений флигеля по бульвару Тараса Шевченко общей площадью 1134 кв. В настоящее время эта недвижимость зарегистрирована за территориальной общиной столицы.

Здания усадьбы, являющиеся памятником культурного наследия, не подлежали отчуждению из коммунальной собственности в соответствии с Законом Украины «О временном запрете приватизации памятников культурного наследия». Несмотря на это, за 2006−2008 годы был заключен ряд договоров, на основании которых усадьба и флигель перешли в частную собственность.

Владелец за 19 лет так и не провел реставрацию памятника, не принял эффективные меры по сохранению усадьбы, что привело к ее аварийному состоянию и разрушению.

УНН По материалам:

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