В Киеве сократят комендантский час — Finance.ua
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В Киеве сократят комендантский час

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В Киеве с 26 марта могут сократить комендантский час. Она продлится с 00:00 до 05:00.
Об этом сообщает КГВА.
Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что в настоящее время продолжается процедурное согласование сроков и порядка изменения продолжительности комендантского часа в Киеве.
Согласно рабочему варианту, вероятнее всего с 26 марта комендантский час в столице Украины сократится. Начиная с указанной даты, он продлится с 00:00 до 05:00 каждый день.
Новый период комендантского часа позволит увеличить время движения общественного транспорта для удобства киевлян и гостей города. Также сокращение продолжительности должно способствовать уменьшению социального напряжения, наращиванию производства и созданию новых рабочих мест. Предприятия сферы обслуживания также смогут продлить время работы.
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КГВА обещает учесть все гарантии безопасности населения, обеспечение организации стабильной жизнедеятельности Киева и содействие выполнению боевых или служебных задач ВСУ и правоохранителей, возможность выполнять оборонные мероприятия, служебные, боевые задачи.
При этом если возникнут основания, то меры безопасности могут быть усилены. Продолжительность комендантского часа также может быть увеличена.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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