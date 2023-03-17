В Киеве сократят комендантский час — Finance.ua

В Киеве сократят комендантский час Сегодня 15:15

В Киеве с 26 марта могут сократить комендантский час. Она продлится с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщает КГВА

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что в настоящее время продолжается процедурное согласование сроков и порядка изменения продолжительности комендантского часа в Киеве.

Согласно рабочему варианту, вероятнее всего с 26 марта комендантский час в столице Украины сократится. Начиная с указанной даты, он продлится с 00:00 до 05:00 каждый день.

Новый период комендантского часа позволит увеличить время движения общественного транспорта для удобства киевлян и гостей города. Также сокращение продолжительности должно способствовать уменьшению социального напряжения, наращиванию производства и созданию новых рабочих мест. Предприятия сферы обслуживания также смогут продлить время работы.

КГВА обещает учесть все гарантии безопасности населения, обеспечение организации стабильной жизнедеятельности Киева и содействие выполнению боевых или служебных задач ВСУ и правоохранителей, возможность выполнять оборонные мероприятия, служебные, боевые задачи.

При этом если возникнут основания, то меры безопасности могут быть усилены. Продолжительность комендантского часа также может быть увеличена.

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