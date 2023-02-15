В Киеве сдают в аренду за 2 тыс. долл. «золотую» квартиру (фото) — Finance.ua

В Киеве сдают в аренду за 2 тыс. долл. «золотую» квартиру (фото) Сегодня 17:43 — Недвижимость

В Киеве предлагают в аренду необычную квартиру. Она оформлена в стиле, который в народе прозвали «пшонка-стайл», из-за чрезмерной позолоты и лепнины. Хотя владельцы говорят, что это дизайнерский ремонт, выполненный по авторскому проекту.

Апартаменты расположены недалеко от дворца «Украина» на улице Василия Тютюнника.

«В квартире выполнен дорогостоящий дизайнерский ремонт (2021) по авторскому проекту. В помещении никто не жил, все совершенно новое, делали ремонт „для себя“ из лучших дорогих материалов», — отмечается в объявлении.

За месяц аренды квартиры просят $2000.

«Квартира расположена на 18-м этаже 20-этажного жилого дома, с потрясающим видом на центр столицы. Ее площадь — 80,1 кв. м. Квартира поделена на две зоны, большая кухня-гостиная, просторная спальня, гардероб, два санузла, большая лоджия + открытый балкон, встроенные шкафы, достаточно места для хранения вещей. Балкон утеплен, установлен кондиционер, теплый пол. Оборудован под зону отдыха», — отмечается в объявлении.

Ремонт выполнен из дорогих и качественных материалов:

на полу итальянский мрамор;

отделка стен — декоративная штукатурка + декоративная лепнина из гипса;

на потолке в коридоре и гостиной витражи с росписью и декоративной подсветкой;

в санузлах — декоративные панно и полы сделаны по индивидуальному дизайну, в душевой — мозаика, вся сантехника итальянская;

дорогие люстры и декоративная подсветка производства Италия.

«Вся мебель в квартире — по индивидуальному заказу, из дерева, покрытие — рояльный лак. Вся межкомнатная дверь выполнена по индивидуальному дизайну с витражным стеклом, покрытие дверей — рояльный лак. На балконе и в санузлах декоративные мандалы с подсветкой и зеркалами, так же выполнены на заказ», — отмечают в объявлении.

Эта квартира, кроме предложения об аренде, еще срочно продается, за нее просят $330 тысяч.

Интересно, что в этом же доме те же владельцы срочно продают еще одну похожую по стилю квартиру, но за $250 тысяч. Отмечается, что в квартире-«близнеце» тоже выполнен дорогостоящий дизайнерский ремонт по авторскому проекту в классическом стиле.

ТСН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.