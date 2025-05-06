В Киеве с начала года установили 3,4 тыс. антипарковочных столбиков, из которых половину — украли или повредили Сегодня 11:28 — Технологии&Авто

В Киеве для препятствования заезду транспорта на тротуары и пешеходные переходы продолжается обустройство антипарковочных столбиков.

Как пишет ЦТС , об этом информируют в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Так, в этом году в столице уже установили 3415 таких столбиков.

Работы выполняли во всех районах города, в том числе дорожники установили в: Голосеевском районе — 667 ед.; Дарницком районе — 198 ед.; Деснянском районе — 332 ед.; Днепровском районе — 130 ед.; Оболонском районе — 464 ед.; Печерском районе — 399 ед.; Подольском районе — 390 ед.; Святошинском районе — 97 ед.; Соломенском районе — 282 ед.; Шевченковском районе — 431 ед.

Кроме того, 25 антипарковочных столбиков установило КП «Киевавтодоргород».

В то же время, специалисты коммунальных служб фиксируют многочисленные случаи самовольного демонтажа установленных столбиков.

Итого на сегодняшний день зафиксировано повреждение и похищение 1578 антипарковочных столбиков.

Центр транспортних стратегій По материалам:

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