В Киеве с начала года установили 3,4 тыс. антипарковочных столбиков, из которых половину — украли или повредили — Finance.ua
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В Киеве с начала года установили 3,4 тыс. антипарковочных столбиков, из которых половину — украли или повредили

Технологии&Авто
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В Киеве для препятствования заезду транспорта на тротуары и пешеходные переходы продолжается обустройство антипарковочных столбиков.
Как пишет ЦТС, об этом информируют в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
Так, в этом году в столице уже установили 3415 таких столбиков.
Работы выполняли во всех районах города, в том числе дорожники установили в: Голосеевском районе — 667 ед.; Дарницком районе — 198 ед.; Деснянском районе — 332 ед.; Днепровском районе — 130 ед.; Оболонском районе — 464 ед.; Печерском районе — 399 ед.; Подольском районе — 390 ед.; Святошинском районе — 97 ед.; Соломенском районе — 282 ед.; Шевченковском районе — 431 ед.
Кроме того, 25 антипарковочных столбиков установило КП «Киевавтодоргород».
В то же время, специалисты коммунальных служб фиксируют многочисленные случаи самовольного демонтажа установленных столбиков.
Итого на сегодняшний день зафиксировано повреждение и похищение 1578 антипарковочных столбиков.
По материалам:
Центр транспортних стратегій
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