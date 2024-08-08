В Киеве руководитель райуправления соцзащиты незаконно насчитал себе 145 тыс. грн премии, которые предназначались подчиненным — Finance.ua

В Киеве руководитель райуправления соцзащиты незаконно насчитал себе 145 тыс. грн премии, которые предназначались подчиненным Сегодня 18:00 — Криминал

Руководитель райуправления соцзащиты незаконно насчитал себе 145 тысяч грн премии, которые назначались подчиненным.

В апреле этого года в Святошинское управление полиции поступило сообщение от Национального агентства по предотвращению коррупции о том, что проводя проверку они обнаружили факт незаконного начисления премий.

Правоохранители открыли уголовное производство и начали досудебное расследование.

Впоследствии полицейские установили, что пребывавший в должности начальника управления социальной защиты населения в Святошинском районе фигурант в течение шести месяцев 2023 года подписывал приказы о выдаче себе премий из бюджета, который выделялся на заработную плату работникам подразделения.

Тогда следователи сообщили 35-летнему чиновнику о подозрении по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением, предусматривающее лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч не облагаемых налогов минимумов доходов граждан.

По поданному ходатайству следователей суд отстранил мужчину от занимаемой должности. Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт правоохранители направили в суд.

Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

Україна Криминальна По материалам:

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