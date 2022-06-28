В Киеве разыскивают аферистов, которые предлагают обменять валюту и похищают деньги — Finance.ua
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В Киеве разыскивают аферистов, которые предлагают обменять валюту и похищают деньги

Криминал
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Клиентам предлагают выгодный курс, а затем обманывают.
В Киеве правоохранители разыскивают аферистов, которые под видом обмена валюты похитили у мужчины деньги.
Об этом сообщает «Киев Оперативный».
Мошенники открыли по ул. Выговского, 20 «пункт обмена валют», в котором предложили клиентам выгодный обменный курс.
«Договорился обменять €40 000. Пришел менять, а сотрудник зашел в другой кабинет, чтобы положить в сейф валюту и взять гривны, а на самом деле прицепил деньги к квадрокоптеру, который должен был долететь в какое-то безопасное место, но по странному стечению обстоятельств упал на Туполева, у сервисного центра», — говорится в сообщении.

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По материалам:
Finance.ua
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