В Киеве разворачивают дополнительные блокпосты и усиливают проверку документов — Finance.ua
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В Киеве разворачивают дополнительные блокпосты и усиливают проверку документов

Казна и Политика
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В Киеве разворачивают дополнительные блокпосты и усиливают проверку документов
В Киеве разворачивают дополнительные блокпосты и усиливают проверку документов
В Киеве с целью защиты столицы и ее жителей систематически проводят учения по безопасности, во время которых происходят отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.
Об этом Киевская городская военная администрация сообщает в Телеграме.
«В условиях войны, безопасность Киева и защита его жителей требуют постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы. Поэтому, Группировку сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями систематически проводят тренировки», — отметил начальник КМВА Сергей Попко.
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По его словам, эти тренировки предусматривают развертывание временных блокпостов, установку ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений.
«По условиям учений происходят отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Главная задача учений — усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения», — добавил Попко.
Он подчеркнул, что такие тренировки в Киеве и далее будут проводиться системно, ведь они нужны, чтобы еще лучше подготовиться к выполнению важной задачи — защите Киева и его жителей от потенциальных угроз.
По материалам:
Укрінформ
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