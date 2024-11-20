В Киеве разворачивают дополнительные блокпосты и усиливают проверку документов — Finance.ua

В Киеве разворачивают дополнительные блокпосты и усиливают проверку документов
В Киеве с целью защиты столицы и ее жителей систематически проводят учения по безопасности, во время которых происходят отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.
Об этом Киевская городская военная администрация сообщает в Телеграме.
«В условиях войны, безопасность Киева и защита его жителей требуют постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы. Поэтому, Группировку сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями систематически проводят тренировки», — отметил начальник КМВА Сергей Попко.
По его словам, эти тренировки предусматривают развертывание временных блокпостов, установку ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений.
«По условиям учений происходят отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Главная задача учений — усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения», — добавил Попко.
Он подчеркнул, что такие тренировки в Киеве и далее будут проводиться системно, ведь они нужны, чтобы еще лучше подготовиться к выполнению важной задачи — защите Киева и его жителей от потенциальных угроз.
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