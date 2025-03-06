В Киеве разработали новые правила движения транспорта во время тревоги — Finance.ua
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В Киеве разработали новые правила движения транспорта во время тревоги

Казна и Политика
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Киевская военная администрация (КМВА) разработала новые правила движения общественного транспорта во время воздушной тревоги. Соответствующее решение еще должен утвердить Совет обороны Киева, заседание которого ожидается до 9 марта.
Согласно предложенным изменениям, водители наземного общественного транспорта будут останавливаться на ближайшей остановке после объявления тревоги. Пассажиров будут информировать о необходимости пройти в укрытие. Те, кто по собственному желанию решит покинуть транспорт, смогут это сделать, после чего водитель продолжит движение по маршруту.
Что касается работы метрополитена во время воздушной тревоги, то вопрос все еще анализируется, и окончательное решение пока не принято.
По материалам:
bigkyiv
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