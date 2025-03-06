В Киеве разработали новые правила движения транспорта во время тревоги — Finance.ua

В Киеве разработали новые правила движения транспорта во время тревоги
Киевская военная администрация (КМВА) разработала новые правила движения общественного транспорта во время воздушной тревоги. Соответствующее решение еще должен утвердить Совет обороны Киева, заседание которого ожидается до 9 марта.
Согласно предложенным изменениям, водители наземного общественного транспорта будут останавливаться на ближайшей остановке после объявления тревоги. Пассажиров будут информировать о необходимости пройти в укрытие. Те, кто по собственному желанию решит покинуть транспорт, смогут это сделать, после чего водитель продолжит движение по маршруту.
Что касается работы метрополитена во время воздушной тревоги, то вопрос все еще анализируется, и окончательное решение пока не принято.
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