В Киеве разоблачили схему подкручивания счетчиков для «экономии» на коммунальных услугах 26.06.2026, 00:08 — Криминал

За свои услуги они получали от 2,5 до 5 тысяч долларов США.

В Киеве разоблачили двух мужчин, которые по заказу потребителей незаконно вмешивались в работу газовых и электрических счетчиков, искусственно занижая показатели потребления.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как действовала схема

По данным следствия, подозреваемые искали клиентов по всей Украине.

Один из них 60-летний житель Львовщины, ранее работавший в газораспределительной компании и имевший навыки демонтажа и установки счетчиков. Он выезжал к заказчикам, снимал приборы учета, после чего его 40-летний подельник менял их работу. В последствии счетчики возвращали владельцам уже с измененными показателями.

Схему разоблачили в Киеве после обращения представителей ООО «Газораспределительные сети Украины», Фото: Офис генерального прокурора

Как разоблачили нарушения

Схему разоблачили в Киеве после обращения представителей ООО «Газораспределительные сети Украины», которые выявили признаки постороннего вмешательства в работу счетчика.

В ходе расследования установлено, что мужчины вмешивались в работу как газовых, так и электрических приборов учета. За свои услуги они получали от 2,5 до 5 тысяч долларов США.

Проведено более 20 обысков в разных регионах Украины, Фото: Офис генерального прокурора

В частности, один из счетчиков электроэнергии после такого вмешательства занижал объемы потребления почти на 35%. Кроме того, подозреваемые предлагали клиентам пульты дистанционного управления, позволявшие замедлять работу электросчетчиков.

Какое наказание грозит подозреваемым

В ходе досудебного расследования проведено более 20 обысков в разных регионах Украины. Изъяты газовые и электрические счетчики, средства их опломбирования, а также оборудование, которое использовалось для незаконного вмешательства в их работу.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 361 УК Украины. Одному из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7,9 млн грн.

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