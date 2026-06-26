В Киеве разоблачили схему подкручивания счетчиков для «экономии» на коммунальных услугах

По данным следствия, подозреваемые искали клиентов по всей Украине.
Один из них 60-летний житель Львовщины, ранее работавший в газораспределительной компании и имевший навыки демонтажа и установки счетчиков. Он выезжал к заказчикам, снимал приборы учета, после чего его 40-летний подельник менял их работу. В последствии счетчики возвращали владельцам уже с измененными показателями.
Как разоблачили нарушения
Схему разоблачили в Киеве после обращения представителей ООО «Газораспределительные сети Украины», которые выявили признаки постороннего вмешательства в работу счетчика.
В ходе расследования установлено, что мужчины вмешивались в работу как газовых, так и электрических приборов учета. За свои услуги они получали от 2,5 до 5 тысяч долларов США.
В частности, один из счетчиков электроэнергии после такого вмешательства занижал объемы потребления почти на 35%. Кроме того, подозреваемые предлагали клиентам пульты дистанционного управления, позволявшие замедлять работу электросчетчиков.
Какое наказание грозит подозреваемым
В ходе досудебного расследования проведено более 20 обысков в разных регионах Украины. Изъяты газовые и электрические счетчики, средства их опломбирования, а также оборудование, которое использовалось для незаконного вмешательства в их работу.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 361 УК Украины. Одному из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7,9 млн грн.