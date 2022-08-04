В Киеве разоблачили мошенника, пытавшегося снять с чужого счета 23 миллиона — Finance.ua
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В Киеве разоблачили мошенника, пытавшегося снять с чужого счета 23 миллиона

Криминал
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В Киеве разоблачили мошенника, пытавшегося снять с чужого счета 23 миллиона
В Киеве разоблачили мошенника, пытавшегося снять с чужого счета 23 миллиона
В Киеве правоохранители разоблачили мошенника, который с помощью грима и подделки документов пытался снять с чужого счета 23 миллиона гривен.
Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Телеграм.
При процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева разоблачили и уведомили о подозрении мошенника, который, пользуясь военным положением, пытался завладеть денежными средствами лица, вынужденно покинувшего территорию Украины.
Следствием установлено, что злоумышленнику стало известно о том, что владелец банковского счета, на котором находится 23 млн грн, уехал из Украины в связи с российской военной агрессией.
«Выдавая себя за указанного мужчину и подделав документы на его имя, злоумышленник предоставил работнику банка, в котором открыт счет, заявление об изменении номера телефона, по которому производится идентификация клиента», — говорится в сообщении.
В тот же день в другом отделении этого же банковского учреждения, повторно выдавая себя за владельца счета, мошенник подал заявление на открытие другого счета с одновременным изготовлением новой банковской платежной карты и последующим доступом к банковскому счету потерпевшего.
Несмотря на качество поддельных документов и попытки мошенника путем гримирования быть визуально похожим на настоящего владельца счета, его разоблачили и задержали.
В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме более 740 тыс. грн.
Кроме того, правоохранители проверяют причастность подозреваемого к совершению еще 18 эпизодов завладения денежными средствами граждан по аналогичной схеме, совершенной в других районах столицы.
Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам:
Укрінформ
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