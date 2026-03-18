В Киеве разоблачили криптопирамиду почти на $1 млн

Криминал
Фото: Департамент киберполиции Национальной полиции Украины
В столице правоохранители разоблачили схему присвоения средств граждан под видом инвестиций в криптовалюту. По предварительным данным, организаторы успели выманить у граждан около одного миллиона долларов.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как работала схема

  • Злоумышленники создали онлайн-платформу и предлагали вкладывать деньги в собственный криптотокен.
  • Людям обещали стабильный доход и рассказывали, что это перспективный проект в сфере криптоиндустрии.
  • На самом же деле это была финансовая пирамида. Прибыль зависела не от инвестиций, а от привлечения новых участников — деньги старым вкладчикам платили за счет новых.
Проект активно рекламировали в соцсетях, в том числе в Instagram. К продвижению приобщались блогеры, призывавшие подписчиков вкладывать деньги.
«Потенциальных инвесторов искали через социальные сети. В частности, Instagram-блогеры рекламировали „успешные заработки“ и быстрый рост доходов. Для вкладчиков создали специальные сайты с персональными кабинетами, где отображались якобы вложенные средства и начисленная прибыль. Однако эти показатели были только виртуальными, на самом деле деньги потерпевших выводили на свои счета организаторы схемы», — рассказывают в Офисе генпрокурора.
Общение с потенциальными «инвесторами» проходило через мессенджеры — там им объясняли, как работает платформа и как можно заработать.

Что известно об организаторах

По данным следствия, схема действовала с 2022 года. Ее участники обладали опытом в сфере ІТ и сами создали сайт, через который пользователи регистрировались и пополняли счета.
В настоящее время заочно объявлено подозрение одному из организаторов — 32-летнему гражданину Украины, который находится на территории одной из стран ЕС.
Его подозревают в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Следствие по делу продолжается, правоохранители устанавливают других участников схемы и возможных потерпевших.
По материалам:
Finance.ua
Финансовые пирамидыФинансовые аферыПолицияИнвестицииИнвестиции в крипту
