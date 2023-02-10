В Киеве рассмотрят дело против собственника Дельта Банка на 23 млрд грн — Finance.ua

В Киеве рассмотрят дело против собственника Дельта Банка на 23 млрд грн Сегодня 12:17 — Фондовый рынок

В Киеве рассмотрят дело против собственника Дельта Банка на 23 млрд грн

Хозяйственный суд Киева рассмотрит дело против собственника Дельта Банка на 23 млрд грн.

Об этом сообщает Фонд гарантирования физических лиц.

Ранее ФГВФЛ подал иск к бывшему владельцу Николаю Лагуну и экс-руководителям Дельта Банка на 23 млрд грн. Северный апелляционный хозсуд передал это дело на рассмотрение в Хозсуд г. Киева. Напомним, Хозяйственный суд Киева 21 июля прошлого года оставил иск без рассмотрения, ссылаясь на правила объединения требований.

«Убытки банка были вызваны выводом из него активов, начиная с 2011 года, путем кредитования связанных компаний в Украине и перечисления ими полученных средств за границу по фиктивным контрактам», — отмечают в ФГВФЛ.

Эти действия привели к неплатежеспособности банка в 2015 году и нехватке средств для расчета с его кредиторами при выводе учреждения с рынка.

Фонд гарантирования отмечает, что эти факты легли в основу многочисленных уголовных производств. 11 октября 2021 года Нацполиция вместе с СБУ уведомила владельца, председателя Совета директоров банка и его заместителей о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

Северный апелляционный хозяйственный суд наложил арест на активы собственника АО «Дельта Банк» в размере 691 млн грн и запретил ему совершать какие-либо действия по отчуждению имущества в пределах суммы взыскания.

Для поиска зарубежных активов владельца банка Фонд провел конкурс, в ходе которого установил доказанные факты связанности одного из претендентов с Лагуном (ООО «Юридическая фирма «Спенсерс»).

Фонд не мог допустить привлечения этой компании в качестве юридического советника и не допустил к участию в третьем этапе конкурса. Победителем стала известная в мире компания DWF Law, с которой 10.04.2020 был заключен договор.

Отстраненный участник обратился в суд с требованием признать договор по DWF Law недействительным. Суд вопреки интересам кредиторов банка стал на сторону связанной с Лагуном компании и фактически заблокировал поиск его активов в зарубежных юрисдикциях.

«Фонд продолжает попытки обжаловать решение суда в кассационной инстанции и настроен и далее отстаивать интересы кредиторов АО „Дельта Банк“, в том числе осуществлять дальнейший розыск активов его владельца за рубежом», — подытожили в Фонде гарантирования.

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