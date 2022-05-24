В Киеве проверяют АЗС — на каждой второй выявляют нарушения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве проверяют АЗС — на каждой второй выявляют нарушения

Сегодня 13:33Энергетика
174
Резкое повышение стоимости топлива на АЗС в связи со снятием регулирования цен — нарушение законодательства.
Об этом сообщил начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
«В связи со снятием Кабинетом Министров регулирования цены на горючее, стоимость его стремительно выросла. На некоторых участках АЗС на 30-40%. Поэтому сегодня работают мониторинговые группы, которые проводят мероприятия государственного контроля, потому что при снятии регулируемой цены АЗС должны постепенно подниматься. цены, а не сразу. Поэтому это нарушение действующего законодательства», — отметил Рубан.
Читайте также
Госпродпотребслужба сейчас фиксирует такие случаи как чрезмерные остатки заработков АЗС. Далее последует ходатайство перед соответствующими органами, выдающими лицензию, о ее лишении в отношении данных правонарушителей.
На сегодняшний день уже начаты и проводятся проверки на 68 объектах АЗС. Нарушения фиксируются у каждой второй при отсутствии декларации. Наличие декларации по действующему законодательству предполагает перед началом поднятия цен на социально значимые товары, к которым относится топливо, декларировать намерения о поднятии цены, а не сразу ее поднимать на 30%", — сказал Рубан.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.