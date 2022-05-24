В Киеве проверяют АЗС — на каждой второй выявляют нарушения

Сегодня 13:33 — Энергетика

Резкое повышение стоимости топлива на АЗС в связи со снятием регулирования цен — нарушение законодательства.

Об этом сообщил начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

«В связи со снятием Кабинетом Министров регулирования цены на горючее, стоимость его стремительно выросла. На некоторых участках АЗС на 30-40%. Поэтому сегодня работают мониторинговые группы, которые проводят мероприятия государственного контроля, потому что при снятии регулируемой цены АЗС должны постепенно подниматься. цены, а не сразу. Поэтому это нарушение действующего законодательства», — отметил Рубан.

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Госпродпотребслужба сейчас фиксирует такие случаи как чрезмерные остатки заработков АЗС. Далее последует ходатайство перед соответствующими органами, выдающими лицензию, о ее лишении в отношении данных правонарушителей.

На сегодняшний день уже начаты и проводятся проверки на 68 объектах АЗС. Нарушения фиксируются у каждой второй при отсутствии декларации. Наличие декларации по действующему законодательству предполагает перед началом поднятия цен на социально значимые товары, к которым относится топливо, декларировать намерения о поднятии цены, а не сразу ее поднимать на 30%", — сказал Рубан.

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