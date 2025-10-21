ПАРТНЕРСКАЯ
В Киеве прошел 11-й Киевский международный экономический форум: «Ukraine 2.0: The Power of People»
Уважаемый читатель!
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
