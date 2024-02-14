В Киеве продается квартира размером с торговый центр (фото) — Finance.ua

В Киеве продается квартира размером с торговый центр (фото) Сегодня 17:21 — Недвижимость

В Киеве за 540 тыс. долларов продают едва ли не самую большую квартиру на столичном рынке недвижимости. Площадь элитного жилья составляет 700 квадратных метров.

Об этом идет речь на крупном портале недвижимости. Только площадь кухни составляет 53 квадрата. В квартире есть собственная терраса. Жилье продает сам собственник, без посредников.

«Расположена в центральной части комплекса! Продажа от владельца! Без комиссии! Выполнен изысканный дизайнерский ремонт, с использованием дорогих материалов и всей необходимой бытовой техники. Общая площадь — 700 квадратов. Квартира полностью меблирована и готова к проживанию: импортная сантехника, плитка, шкафы-купе, уборные, санузлы, кабинет на два этажа, будуарная, камин», — говорится в объявлении.

Жилье расположено в 10 минутах ходьбы от метро Житомирская. Территория ЖК закрытая, охраняется, ландшафтный дизайн, собственная развитая инфраструктура, детские сады и школы, фитнес-центры, футбольное поле, салоны красоты, ресторан и кафе, теннисные корты, крытый паркинг и открытые парковки.

Справка Finance.ua:

На Сардинии предлагается арендовать дом за 1 евро в месяц. Фактически местные власти предлагают бесплатное проживание на Сардинии. Так пытаются привлечь молодежь в итальянские деревни и городки. Особенно надеются заинтересовать именно цифровых кочевников, которые могут работать из любой точки мира.

Италия уже не в первый раз пытается привлечь новых жителей в сельские регионы. Раньше дома продавали за 1 евро, но при условии, что будущие владельцы их отремонтируют. По этой программе удалось продать 13 домов.

Обозреватель По материалам:

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