В Киеве предлагают снизить разрешенную скорость до 30 км/ч — Finance.ua

В Киеве предлагают снизить разрешенную скорость до 30 км/ч
Петиция с требованием об ограничении разрешенной скорости до 30 км/ч уже зарегистрирована на сайте Киевского городского совета.
В столице предлагают запретить автомобилям двигаться со скоростью более 30 км/ч. Мотивируется это отключением уличного освещения в темное время суток. Соответствующую петицию № 11523 зарегистрировали на сайте Киевсовета.
По мнению автора обращения гражданина Постоенко, Киевский городской совет обязан обратиться в парламент как в законодательный орган с требованием внести изменения в действующие Правила дорожного движения, которые обязали бы водителей в случае отключения света сбавлять скорость в пределах населенных пунктов до 30 км/ч.
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