В Киеве появился лежачий полицейский нового типа: в чем его особенность — Finance.ua

В Киеве появился лежачий полицейский нового типа: в чем его особенность Сегодня 22:27 — Технологии&Авто

В Киеве появился лежачий полицейский нового типа: в чем его особенность

В Киеве начали устанавливать новый вид лежачих полицейских — так называемые «берлинские подушки». Первое такое искусственное дорожное неравенство появилось на улице Бажова в Днепровском районе.

Об этом сообщают на странице Центра организации дорожного движения в Facebook.

«Берлинская подушка» имеет прямоугольную форму и предназначена для снижения скорости, прежде всего, легковых авто. Дело в том, что она узкая, а значит, грузовик или автобус с широкой колеей смогут пропустить ее между колесами и не замедляться, а мотоцикл или мопед может объехать такое препятствие.

Фото: Центр организации дорожного движения

Пока «берлинская подушка» установлена ​​в Киеве в экспериментальном порядке. После завершения испытаний будет принято решение об установлении подобных лежачих полицейских или отказе от них. Если нововведение хорошо себя проявит, то в столице станет больше «берлинских подушек».

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.