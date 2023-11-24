В Киеве появился лежачий полицейский нового типа: в чем его особенность — Finance.ua
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В Киеве появился лежачий полицейский нового типа: в чем его особенность

Технологии&Авто
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В Киеве появился лежачий полицейский нового типа: в чем его особенность
В Киеве появился лежачий полицейский нового типа: в чем его особенность
В Киеве начали устанавливать новый вид лежачих полицейских — так называемые «берлинские подушки». Первое такое искусственное дорожное неравенство появилось на улице Бажова в Днепровском районе.
Об этом сообщают на странице Центра организации дорожного движения в Facebook.
«Берлинская подушка» имеет прямоугольную форму и предназначена для снижения скорости, прежде всего, легковых авто. Дело в том, что она узкая, а значит, грузовик или автобус с широкой колеей смогут пропустить ее между колесами и не замедляться, а мотоцикл или мопед может объехать такое препятствие.
Фото: Центр организации дорожного движения
Фото: Центр организации дорожного движения
Пока «берлинская подушка» установлена ​​в Киеве в экспериментальном порядке. После завершения испытаний будет принято решение об установлении подобных лежачих полицейских или отказе от них. Если нововведение хорошо себя проявит, то в столице станет больше «берлинских подушек».
По материалам:
Фокус
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