В Киеве повреждены энергообъекты: водятся аварийные отключения света — Finance.ua
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В Киеве повреждены энергообъекты: водятся аварийные отключения света

Энергетика
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В результате ночных воздушных ударов россиян по Киеву повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Вводятся аварийные отключения света.
Об этом сообщает в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
Также обесточены некоторые объекты теплоснабжения.
«В результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе — аварийные отключения электроэнергии. Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения», — говорится в сообщении.
Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме.
В новогоднюю ночь в Киеве ПВО сбило 32 российских цели.
В то же время ситуация в энергосистеме Украины, несмотря на обстрелы рф, остается контролируемой. Аварийные отключения не применялись.
Между тем в Украине сохраняется дефицит мощности в энергосистеме. Утром 31 декабря в большинстве регионов планировалось отключать свет по графикам, однако во время очередного ракетного удара в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях были введены экстренные отключения света. Кроме того, начались перебои с электроснабжением в Хмельницком.
По материалам:
Українські Новини
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