В Киеве повреждены энергообъекты: водятся аварийные отключения света — Finance.ua

В Киеве повреждены энергообъекты: водятся аварийные отключения света Сегодня 11:34 — Энергетика

В результате ночных воздушных ударов россиян по Киеву повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Вводятся аварийные отключения света.

Об этом сообщает в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Также обесточены некоторые объекты теплоснабжения.

«В результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе — аварийные отключения электроэнергии. Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения», — говорится в сообщении.

Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме.

В новогоднюю ночь в Киеве ПВО сбило 32 российских цели.

В то же время ситуация в энергосистеме Украины, несмотря на обстрелы рф, остается контролируемой. Аварийные отключения не применялись.

Между тем в Украине сохраняется дефицит мощности в энергосистеме. Утром 31 декабря в большинстве регионов планировалось отключать свет по графикам, однако во время очередного ракетного удара в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях были введены экстренные отключения света. Кроме того, начались перебои с электроснабжением в Хмельницком.

Українські Новини По материалам:

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