В Киеве после реновации открывается крупнейший ТЦ Эпицентр — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве после реновации открывается крупнейший ТЦ Эпицентр

Фондовый рынок
35
Крупнейшая украинская сеть торговых центров завершила первую очередь перестройки и обновления своего масштабного объекта. Об этом сообщила компания.
Реновация двухэтажного ТЦ «Эпицентр» по ул. Полярная, 20-Д в столице проходит в несколько очередей. Открытие первой очереди с новыми современными концептами намечено на 17-18 декабря 2022 года.
С открытием первой очереди (1 этаж) станет доступным новый большой и современный Food Market общей площадью около 3700 кв. м. Собственный продуктовый супермаркет «Эпицентр» оформлен в ярком испанском колониальном стиле и имеет большую зону фуд-корта с разными кухнями мира и почти 250 посадочными местами.
В новом формате заработали инновационный и обновленный Центр Техники «ЦеТе» (3200 кв. м), Lapki (670 кв. м), Expert (950 кв. м) и другие традиционные для компании концепты — «Пиши Рисуй», All4Rest, MonCheri, Intersport, «Садовый центр» и т.д.
Еще одной особенностью объекта стала обновленная зона бытовой химии и концепт парфюмерно-косметического бутика MonCheri с совершенно новым ассортиментом. На полках MonCheri впервые появилась широкая линейка продукции категории «люкс», известные бренды парфюмерии и косметики по уходу за кожей.
В целом ассортимент нового ТЦ после запуска всех очередей существенно увеличится и достигнет почти 280 тыс. артикулов.
Запуск второй очереди запланирован на 2023 год. В нее войдут все обновленные концепты «Эпицентра» — «Центр Мебели», «Деко», E.РIC, Automall, «Студия Света», «Салон Обои», «Салон плитки», «Дом воды» и т.д.
Для поддержки украинцев в условиях энергетического кризиса в ТЦ созданы станции подзарядки гаджетов «Заряджайзеры», а на парковке ТЦ обустроены «пункты несокрушимости» для граждан города.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.