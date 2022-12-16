В Киеве после реновации открывается крупнейший ТЦ Эпицентр — Finance.ua

В Киеве после реновации открывается крупнейший ТЦ Эпицентр Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

Крупнейшая украинская сеть торговых центров завершила первую очередь перестройки и обновления своего масштабного объекта. Об этом сообщила компания.

Реновация двухэтажного ТЦ «Эпицентр» по ул. Полярная, 20-Д в столице проходит в несколько очередей. Открытие первой очереди с новыми современными концептами намечено на 17-18 декабря 2022 года.

С открытием первой очереди (1 этаж) станет доступным новый большой и современный Food Market общей площадью около 3700 кв. м. Собственный продуктовый супермаркет «Эпицентр» оформлен в ярком испанском колониальном стиле и имеет большую зону фуд-корта с разными кухнями мира и почти 250 посадочными местами.

В новом формате заработали инновационный и обновленный Центр Техники «ЦеТе» (3200 кв. м), Lapki (670 кв. м), Expert (950 кв. м) и другие традиционные для компании концепты — «Пиши Рисуй», All4Rest, MonCheri, Intersport, «Садовый центр» и т.д.

Еще одной особенностью объекта стала обновленная зона бытовой химии и концепт парфюмерно-косметического бутика MonCheri с совершенно новым ассортиментом. На полках MonCheri впервые появилась широкая линейка продукции категории «люкс», известные бренды парфюмерии и косметики по уходу за кожей.

В целом ассортимент нового ТЦ после запуска всех очередей существенно увеличится и достигнет почти 280 тыс. артикулов.

Запуск второй очереди запланирован на 2023 год. В нее войдут все обновленные концепты «Эпицентра» — «Центр Мебели», «Деко», E.РIC, Automall, «Студия Света», «Салон Обои», «Салон плитки», «Дом воды» и т.д.

Для поддержки украинцев в условиях энергетического кризиса в ТЦ созданы станции подзарядки гаджетов «Заряджайзеры», а на парковке ТЦ обустроены «пункты несокрушимости» для граждан города.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.