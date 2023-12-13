В Киеве показали передвижные котельные, которые будут использоваться в случае остановки больших теплоисточников — Finance.ua

В Киеве показали передвижные котельные, которые будут использоваться в случае остановки больших теплоисточников Сегодня 18:00 — Энергетика

В Киеве показали передвижные котельные, которые будут использоваться в случае остановки больших теплоисточников

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» провело тренировку по развертыванию мобильных котельных и переподключению оборудования теплоисточников на альтернативное питание.

Как выглядят передвижные котельные, предприятие показало в своем телеграм-канале.

В случае массированных ракетных атак такие котельные будут использоваться для обогрева больниц и других критически важных заведений соцсферы.

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По информации «Киевтеплоэнерго», может быть задействовано более 20 мобильных котельных.

Тренировки по оперативному развертыванию таких котельных провели на базе Киевского городского центра радиационной защиты населения города Киева от последствий Чернобыльской катастрофы. Две передвижные котельные на автоплатформах были доставлены и подключены к вводу больничных теплосетей.

В случае чрезвычайной ситуации котельные могут работать в автономном режиме и обогревать больницы. Тепловая мощность мобильной котельной составляет 600 кВт (или более 0,5 Гкал/час). Она производит теплоноситель с температурой до 80 °C. При этом температуру можно регулировать в зависимости от погодных условий. Котельная оборудована генератором.

Главные преимущества мобильных котельных — это автономность, автоматизация и энергоэффективность. За счет размещения непосредственно возле здания-потребителя минимизируются теплопотери, повышается надежность теплоснабжения.

Киевтеплоэнерго также отработало оперативное переключение оборудования к альтернативным источникам питания — генераторам.

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