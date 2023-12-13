В Киеве показали передвижные котельные, которые будут использоваться в случае остановки больших теплоисточников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве показали передвижные котельные, которые будут использоваться в случае остановки больших теплоисточников

Энергетика
23
В Киеве показали передвижные котельные, которые будут использоваться в случае остановки больших теплоисточников
В Киеве показали передвижные котельные, которые будут использоваться в случае остановки больших теплоисточников
Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» провело тренировку по развертыванию мобильных котельных и переподключению оборудования теплоисточников на альтернативное питание.
Как выглядят передвижные котельные, предприятие показало в своем телеграм-канале.
В случае массированных ракетных атак такие котельные будут использоваться для обогрева больниц и других критически важных заведений соцсферы.
Читайте также
По информации «Киевтеплоэнерго», может быть задействовано более 20 мобильных котельных.
В Киеве показали передвижные котельные, которые будут использоваться в случае остановки больших теплоисточников
Тренировки по оперативному развертыванию таких котельных провели на базе Киевского городского центра радиационной защиты населения города Киева от последствий Чернобыльской катастрофы. Две передвижные котельные на автоплатформах были доставлены и подключены к вводу больничных теплосетей.
Читайте также
В случае чрезвычайной ситуации котельные могут работать в автономном режиме и обогревать больницы. Тепловая мощность мобильной котельной составляет 600 кВт (или более 0,5 Гкал/час). Она производит теплоноситель с температурой до 80 °C. При этом температуру можно регулировать в зависимости от погодных условий. Котельная оборудована генератором.
В Киеве показали передвижные котельные, которые будут использоваться в случае остановки больших теплоисточников
Главные преимущества мобильных котельных — это автономность, автоматизация и энергоэффективность. За счет размещения непосредственно возле здания-потребителя минимизируются теплопотери, повышается надежность теплоснабжения.
Киевтеплоэнерго также отработало оперативное переключение оборудования к альтернативным источникам питания — генераторам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.