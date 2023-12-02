Отопительный сезон: что нужно знать о субсидиях — Finance.ua

Отопительный сезон: что нужно знать о субсидиях Сегодня 13:23 — Личные финансы

Украинцы могут обращаться за назначением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительный период 2023—2024 годов. Какова будет сумма начисленной субсидии, можно определить самостоятельно.

Об этом идет речь на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Субсидия 2023−2024 — как рассчитать

В ноябре при расчете специалисты фонда учитывают доходы всех членов домохозяйства за первый и второй кварталы этого года. Если на субсидию претендует пенсионер, его доход учитывают в виде пенсии в размере выплат за август текущего года.

«Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа. Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых размер платы за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа», — сообщают в ПФУ.

Следует рассчитать обязательный процент платежа для семьи, который устанавливается индивидуально. Для этого применяют специальную формулу:

Рассчитывается среднемесячный совокупный доход. Далее его следует разделить на количество членов домохозяйства; Таким образом определяется среднемесячный доход на одного человека; Доход на одного человека необходимо разделить на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого будет назначена субсидия; Полученный результат следует разделить на два и умножить на 15%. Полученное число и будет являться необходимым процентом от среднемесячного совокупного дохода.

В предыдущий отопительный сезон украинцам выплачивали в среднем до 1,6 тыс. гривен помощи в месяц. В этом году размер помощи может повыситься, учитывая рост тарифов на электроэнергию.

Кто должен обращаться за субсидией

По данным Пенсионного фонда, за назначением жилищной субсидии вправе обращаться четыре категории граждан. А именно:

одно из зарегистрированных в жилом помещении лиц, если разделены лицевые счета, то каждый из тех, на кого открыт счет;

гражданин, не зарегистрированный в жилом помещении или здании, однако фактически проживающий на основе договора аренды жилья (или по решению суда);

индивидуальные застройщики, дома которых не приняли в эксплуатацию, в случае начисления платы за жилищно-коммунальные услуги;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые не зарегистрированы в жилье, однако фактически проживают в договоре аренды жилья (подтверждается справкой ВПЛ).

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