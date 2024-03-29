В Киеве подорожает транспортная карта — Finance.ua

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В Киеве подорожает транспортная карта

Личные финансы
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В Киеве подорожает транспортная карта
В Киеве подорожает транспортная карта
С 1 апреля стоимость транспортной карты составит 75 грн вместо 50 грн.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
«За последние два года существенно изменились цены на себестоимость самой пластиковой карты с чипом. Увеличение стоимости — вынужденный шаг из-за себестоимости изготовления карты. При этом стоимость проезда в коммунальном транспорте остается неизменной», — говорится в сообщении.
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Сообщается, что с 2019 года стоимость транспортной карты оставалась неизменной — 50 грн. За это время существенно расширен перечень транспортных продуктов и тарифов на все виды городского транспорта для удобства пассажиров, в зависимости от их потребностей.
«Речь идет о почасовых проездных, проездных с ограничением и без ограничения количества поездок, в частности для пассажиров льготных категорий — студентов и учеников», — объясняют в КГГА.
С тарифами на городской транспорт можно ознакомиться на сайтах КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпасстранс», а также узнать условия льготного проезда наземным общественным транспортом и метро.
Стоимость проезда в городском пассажирском транспорте составляет:
  • в автобусе, трамвае, троллейбусе, метрополитене, фуникулере — 8 грн за одну поездку;
  • в городской электричке — 15 грн за одну поездку.
Ранее начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский заявлял, что экономически обоснованный тариф на проезд в метро Киева превысил 30 гривен, тогда как реальная стоимость — 8.
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В последний раз тариф на проезд в метро рос в 2018 году. Тогда расходы на электроэнергию составляли 466 миллионов гривен, а в 2024 уже достигают 1,6 миллиарда гривен, говорит Брагинский. Несмотря на это, тарифы во время действия военного положения повышать не собираются.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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