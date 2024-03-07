В Киеве открывают станцию ​​метро «Днепр» — Finance.ua

В Киеве открывают станцию ​​метро «Днепр» Сегодня 16:45 — Казна и Политика

В Киеве открывают станцию ​​метро «Днепр»

В Киеве с 8 марта возобновят работу станции метро «Днепр».

Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен».

График работы станции с 05:41 до 22:36.

Предприятие также обращает внимание, что станция «Днепр» — наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности.

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Напомним, что станция «Днепр» не работала для перевозок пассажиров с начала полномасштабного вторжения.

В то же время по результатам проведенных консультаций с военными и правоохранителями приняли решение о возобновлении работы станции в обычном режиме.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил , что информация о вероятном закрытии еще 22 станций киевского метро не соответствует действительности.

Он добавил, что работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» идут по графику. Уже летом движение поездов на шести станциях должно быть возобновлено.

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