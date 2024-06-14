В Киеве планируют существенно уменьшить количество МАФов — Finance.ua

В Киеве планируют существенно уменьшить количество МАФов
В Киеве на сегодня установлено около 10 тысяч МАФов, в частности, на зеленых зонах и возле остановок общественного транспорта. Столичные власти планируют оставить только треть киосков.
Об этом сказал директор департамента территориального контроля столицы Михаил Будилов, передает Телеканал Киев. Такое решение во время соцопроса поддержали жители города.
По его словам, с 2007 по 2010 год в каждом районе столицы, когда существовали райсоветы, предоставлялись разрешения на установку киосков. Сейчас на территории города размещено около 10 тысяч МАФов — их можно увидеть на зеленых зонах, территориях парков.
Чиновник напомнил, что во время социологического опроса в приложении «Киев Цифровой» почти 74% пользователей выступили за то, чтобы уменьшить количество таких объектов в столице. В общей сложности, из 10 тысяч киосков в городе планируют оставить треть. Их демонтаж начнут с Печерского района.
Напомним, в Оболонском районе Киева 13 февраля коммунальщики начали демонтаж МАФов у станции метро «Почайна». Торговые точки простояли на этой локации более 25 лет.
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