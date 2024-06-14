В Киеве планируют существенно уменьшить количество МАФов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве планируют существенно уменьшить количество МАФов

Казна и Политика
23
В Киеве на сегодня установлено около 10 тысяч МАФов, в частности, на зеленых зонах и возле остановок общественного транспорта. Столичные власти планируют оставить только треть киосков.
Об этом сказал директор департамента территориального контроля столицы Михаил Будилов, передает Телеканал Киев. Такое решение во время соцопроса поддержали жители города.
По его словам, с 2007 по 2010 год в каждом районе столицы, когда существовали райсоветы, предоставлялись разрешения на установку киосков. Сейчас на территории города размещено около 10 тысяч МАФов — их можно увидеть на зеленых зонах, территориях парков.
Чиновник напомнил, что во время социологического опроса в приложении «Киев Цифровой» почти 74% пользователей выступили за то, чтобы уменьшить количество таких объектов в столице. В общей сложности, из 10 тысяч киосков в городе планируют оставить треть. Их демонтаж начнут с Печерского района.
Напомним, в Оболонском районе Киева 13 февраля коммунальщики начали демонтаж МАФов у станции метро «Почайна». Торговые точки простояли на этой локации более 25 лет.
По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.