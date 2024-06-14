В Киеве планируют существенно уменьшить количество МАФов — Finance.ua

В Киеве планируют существенно уменьшить количество МАФов Сегодня 20:20 — Казна и Политика

В Киеве на сегодня установлено около 10 тысяч МАФов, в частности, на зеленых зонах и возле остановок общественного транспорта. Столичные власти планируют оставить только треть киосков.

Об этом сказал директор департамента территориального контроля столицы Михаил Будилов, передает Телеканал Киев . Такое решение во время соцопроса поддержали жители города.

По его словам, с 2007 по 2010 год в каждом районе столицы, когда существовали райсоветы, предоставлялись разрешения на установку киосков. Сейчас на территории города размещено около 10 тысяч МАФов — их можно увидеть на зеленых зонах, территориях парков.

Чиновник напомнил, что во время социологического опроса в приложении «Киев Цифровой» почти 74% пользователей выступили за то, чтобы уменьшить количество таких объектов в столице. В общей сложности, из 10 тысяч киосков в городе планируют оставить треть. Их демонтаж начнут с Печерского района.

Напомним, в Оболонском районе Киева 13 февраля коммунальщики начали демонтаж МАФов у станции метро «Почайна». Торговые точки простояли на этой локации более 25 лет.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.