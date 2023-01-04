В Киеве пассажиропоток в метро в 2022 году сократился вдвое — Finance.ua

В Киеве пассажиропоток в метро в 2022 году сократился вдвое Сегодня 18:21

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину столичный метрополитен вдвое сократил объем перевозки пассажиров.

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook , метро во время воздушной тревоги используется как укрытие.

«В 2022 году Киевским метрополитеном воспользовались 162 миллиона 170,3 тысячи пассажиров. Традиционно наиболее загруженной остается Святошинско-Броварская (красная) линия. За ней — Оболонско-Теремковская (синяя), а наименее загруженной является Сырецко-Печерская (зеленая) линия. Для сравнения: в 2021 году столичная подземка перевезла 319 миллионов пассажиров», — отметил он.

«Только в новогоднюю ночь, во время воздушной тревоги, подземными станциями метрополитена как укрытием воспользовались около 5 200 человек, из которых около 400 детей», — отметил Поворозник.

УНІАН По материалам:

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