В Киеве пассажиропоток в метро в 2022 году сократился вдвое — Finance.ua
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В Киеве пассажиропоток в метро в 2022 году сократился вдвое

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С начала полномасштабного российского вторжения в Украину столичный метрополитен вдвое сократил объем перевозки пассажиров.
Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook, метро во время воздушной тревоги используется как укрытие.
«В 2022 году Киевским метрополитеном воспользовались 162 миллиона 170,3 тысячи пассажиров. Традиционно наиболее загруженной остается Святошинско-Броварская (красная) линия. За ней — Оболонско-Теремковская (синяя), а наименее загруженной является Сырецко-Печерская (зеленая) линия. Для сравнения: в 2021 году столичная подземка перевезла 319 миллионов пассажиров», — отметил он.
«Только в новогоднюю ночь, во время воздушной тревоги, подземными станциями метрополитена как укрытием воспользовались около 5 200 человек, из которых около 400 детей», — отметил Поворозник.
По материалам:
УНІАН
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