В Киеве отремонтируют онкодиспансер за кредит ЕС: цены стройматериалов завышены — СМИ Сегодня 12:34 — Казна и Политика

Департамент регионального развития КГГА 21 февраля заключил соглашение стоимостью 223,68 млн грн с ООО «Бцремсервис» на капитальный ремонт хирургического корпуса областного онкологического диспансера, расположенного по улице Багговутовской в ​​Киеве.

Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на «Прозорро».

В частности, нужно выполнить архитектурные, конструктивные, технологические и электротехнические решения, а также обустроить отопление, вентиляцию, водопровод, канализацию, системы связи, пожарную сигнализацию, оповещение о пожаре, огнезащиту, медицинское газоснабжение, молниезащиту и систему противодымной защиты.

Работы профинансируют за счет ссуды Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в рамках проекта «Программа для восстановления Украины», а НДС покроют из местного бюджета.

На закупку оборудования и мебели предусмотрено 101,98 млн грн, что составляет 46% от общей суммы договора.

В смете самая большая сумма — 8,25 млн грн — предусмотрена на приобретение медицинских сэндвич-панелей с полимерным покрытием, 52 мм, по 15 388 грн за квадратный метр. Конкретные характеристики и изготовитель панелей не указаны, но другие заказчики покупали подобные материалы значительно дешевле.

Так, недавно ГП «Архитектурно-строительный инжиниринг» для реконструкции приемного отделения хирургического корпуса Винницкой областной клинической больницы им. М.И. Пирогова заказывала сэндвич панели для фальш-ригеля по 7473 грн за кв. м, что вдвое дешевле. Военная часть А4152 заказывала стеновые сэндвич-панели Pir Ral 9006/9003 Т100 по 1 475 грн, а «Хмельницктеплокоммунэнерго» покупало стеновые сэндвич-панели ТПК 60 мм по 1 066 грн за кв. м.

Композит 4 мм в смете учли по 2442 грн за кв. м. Группа компаний «AluOne» продает алюминиевые композитные панели Aluboard 1250×3200мм, толщиной 4 мм по 840 грн, что втрое дешевле, а компания «Avers» предлагает композитные панели TNK Ecobond, 4 мм по 1 272 грн за квадратный метр, что вдвое дешевле.

Фальцевые панели из жести с полимерным покрытием, шириной 320 мм, толщиной 0,5 мм заказали по 1 096 грн/кв. м. Магазин «Хата-Крита» продает фальцевую кровлю разных производителей по 110−271 грн за «квадрат», что минимум вчетверо дешевле, а другой магазин предлагает Кликфальц, 0,5 мм по 328−359 грн за кв. м, что втрое дешевле.

Фирма «Бцремсервис» получила подряд без конкуренции, потому что на торги больше никто не подался.

Департамент регионального развития Киевской областной государственной администрации временно возглавляет Олег Кравченко, уполномоченным лицом по вопросам закупок является Александр Сидоренко.

ООО «Бцремсервис» зарегистрировано в Белой Церкви. Управляет компанией Владимир Тиницкий, а владельцем является Михаил Вовк.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.