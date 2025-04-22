В Киеве организовали схему по «продаже многодетности» для выезда мужчин за границу — Finance.ua
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В Киеве организовали схему по «продаже многодетности» для выезда мужчин за границу

Криминал
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Будут судить участников преступной организации, которые предлагали мужчинам выезд за границу, подыскивая для них третьего ребенка за 3000 долларов США. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и Печерской окружной прокуратуры города Киева в суд направлен обвинительный акт в отношении организованной преступной группы, участники которой помогали военнообязанным за деньги стать многодетным отцом для выезда за границу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 3).
Установлено, что обвиняемые искали малообеспеченных женщин, имеющих малолетних детей. За вознаграждение женщины соглашались признать отцом своего ребенка постороннего мужчину, у которого уже есть два ребенка. Наличие третьего ребенка давало ему возможность беспрепятственно выехать за границу.
Используя связи в одном из районных судов Одесской области, участники ОПГ способствовали изготовлению нужного судебного решения о признании фиктивного отцовства, на основании которого мужчина в дальнейшем избегал мобилизации и пересекал государственную границу Украины.
С военнообязанного за фиктивное отцовство организатор схемы брал 3000 долларов США, из которых матери детей получали всего 500 долларов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.
По материалам:
Finance.ua
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