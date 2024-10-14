В Киеве организатор финансовой аферы завладел 25 млн грн бизнес-компаньона под видом инвестиций — Finance.ua
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В Киеве организатор финансовой аферы завладел 25 млн грн бизнес-компаньона под видом инвестиций

Криминал
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В Киеве организатор финансовой аферы завладел 25 млн грн бизнес-компаньона под видом инвестиций. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 10 млн грн залога. За незаконное завладение средствами в особо крупных размерах ему грозит до 12 лет с конфискацией имущества.
Об этом сообщает полиция Киева.
Как стало известно, организовал финансовую аыеру 33-летний предприниматель, деятельность которого связана с агропромышленной отраслью. Злоупотребляя доверием своего бизнес-партнера, злоумышленник на системной основе получал от потерпевшего средства, которые якобы «инвестировал» в развитие совместной предпринимательской деятельности.
Мошенническая схема заключалась в следующем: для получения сверхприбылей злоумышленник предлагал знакомому инвестировать в общий бизнес под процент от дальнейших реализаций. Согласно разработанному плану, фигурант покупал у фермеров сельскохозяйственную продукцию, после чего продавал ее промышленным заводам по более высокой цене, а полученную разницу должен был распределять с потерпевшим.
Так, в одном из эпизодов, после выполнения контракта по продаже продукции, прибыль партнеров составила по 160 000 долларов каждому, однако фигурант не спешил их отдавать «инвестору». Свои действия он мотивировал тем, что деньги должны работать на бизнес, поэтому они будут вложены в следующий проект.
В ходе следствия установлено, что размер инвестиций составлял от 20 000 до 330 000 долларов. С января по декабрь 2023 года фигурант завладел денежными средствами пострадавшего на общую сумму 530 000 долларов, что в гривневом эквиваленте составляет около 25 000 000 грн.
На основании собранных улик полицейские уведомили предпринимателя о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 10 млн грн залога. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к другим эпизодам противоправной деятельности.
По материалам:
Finance.ua
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