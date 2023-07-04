В Киеве ограничили продажу некоторых продуктов (список) — КГГА Сегодня 14:01 — Личные финансы

В Киеве ограничили продажу некоторых продуктов (список) — КГГА

С 4 по 31 июля на столичных сельскохозяйственных и сезонных ярмарках временно прекратят реализацию скоропортящихся пищевых продуктов.

Об этом сообщили в КГГА.

Какие продукты

Речь идет о свежем мясе, мясопродуктах и ​​колбасных изделиях, живой и свежемороженой рыбе, морепродуктах, молоке и молочной продукции, кондитерских изделиях с кремом и т. д.

Как сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА, такое решение было принято во время совещания по организации и проведению сезонных и сельскохозяйственных ярмарок в столице.

Временный запрет касается ярмарок, организаторами которых являются коммунальные предприятия «Свиточ» и «Киевское наследие», подчиненные Департаменту.

Кроме того, при проведении ярмарок организаторы должны допускать к реализации продукцию только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и при наличии соответствующих документов о ее прохождении.

Как сообщалось ранее, Госпродслужба усилила контроль за продовольственной продукцией на ярмарках и рынках в Киеве. Такие мероприятия осуществляются во исполнение протоколов Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА в связи с событиями в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС.

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