В Киеве обновят пропуски для передвижения авто во время комендантского часа: как заменить — Finance.ua
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В Киеве обновят пропуски для передвижения авто во время комендантского часа: как заменить

Технологии&Авто
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С февраля в Киеве вводятся пропуски нового формата на авто для передвижения по городу во время комендантского часа.
Об этом пишет КГГА.
Заменить старые пропуски на новые можно с 1.02 по 15.02 февраля в комендатуре столицы.
«Мы обновляем систему, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органам государственной власти. Жителям и гостям города Киева настоятельно рекомендуем соблюдать правила комендантского часа, которые доводятся через коммунальные средства массовой информации, объявления в общественном транспорте и сообщения на досках объявлений», — заявил Комендант города Киев, генерал-майор Виктор Плахтий.
По материалам:
Finance.ua
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