В Киеве объявлено подозрение за фиктивное трудоустройство ради бронирования— детали Сегодня 15:37 — Криминал

В Киеве объявлено подозрение трем руководителям Государственного научно-исследовательского проектного института градостроительства, фиктивно трудоустраивавших мужчин ради бронирования.

Об этом пишет Киевская прокуратура.

Суть дела

Установлено, что руководители учреждения организовали процесс фиктивного трудоустройства мужчин на работу для бронирования от мобилизации. При этом фактическое присутствие работников на работе не предполагалось. За эту услугу нужно было заплатить $4000.

Руководитель учреждения действовал в сговоре со своим первым заместителем, который занимался оформлением военно-учетных документов для работников, и бухгалтером, начислявшим заработную плату фиктивно трудоустроенным лицам. Действовала эта схема, по меньшей мере, с августа 2025 года.

Кроме того, установлено, что руководитель и первый заместитель руководителя в своих диалогах о войне оправдывали вооруженную агрессию рф против Украины.

Поэтому действия директора и первого заместителя директора квалифицированы также по ч. 3 ст. 436−2 УК Украины, а именно как оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, начатой ​​в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии россии как внутреннего гражданского конфликта.

Санкции статей предусматривают лишение свободы от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Двум подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, еще одному — круглосуточный домашний арест.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводит ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.