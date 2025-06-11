В Киеве на строительство и капитальные ремонты дополнительно направят 7,5 млрд грн — Finance.ua

В Киеве на строительство и капитальные ремонты дополнительно направят 7,5 млрд грн Сегодня 17:33 — Казна и Политика

В Киеве на строительство и капитальные ремонты дополнительно направят 7,5 млрд грн

В рамках Программы экономического и социального развития города Киева на 2024−2026 годы на строительство и капитальные ремонты инфраструктурных объектов столицы дополнительно направят 7,5 млрд грн.

Такое решение было принято депутатами Киевсовета на пленарном заседании. Об этом сообщила директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.

Дополнительные почти 4,3 млрд грн направят:

на продолжение и завершение строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры,

жилищно-коммунального хозяйства,

жилищного фонда,

защитных сооружений гражданской защиты, в том числе в учреждениях социальной сферы.

Чуть больше 3 млрд грн направят на капитальные ремонты.

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Дополнительные средства предусмотрены для строительства систем инженерной защиты и восстановления поврежденных объектов теплоснабжения, реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей, котельных, тепловых пунктов и сетей водоснабжения и водоотвода.

На строительство и обустройство защитных сооружений в учреждениях социальной сферы в целом дополнительно направят 1,2 млрд грн.

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