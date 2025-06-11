В Киеве на строительство и капитальные ремонты дополнительно направят 7,5 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве на строительство и капитальные ремонты дополнительно направят 7,5 млрд грн

Казна и Политика
12
В Киеве на строительство и капитальные ремонты дополнительно направят 7,5 млрд грн
В Киеве на строительство и капитальные ремонты дополнительно направят 7,5 млрд грн
В рамках Программы экономического и социального развития города Киева на 2024−2026 годы на строительство и капитальные ремонты инфраструктурных объектов столицы дополнительно направят 7,5 млрд грн.
Такое решение было принято депутатами Киевсовета на пленарном заседании. Об этом сообщила директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.
Дополнительные почти 4,3 млрд грн направят:
  • на продолжение и завершение строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры,
  • жилищно-коммунального хозяйства,
  • жилищного фонда,
  • защитных сооружений гражданской защиты, в том числе в учреждениях социальной сферы.
Чуть больше 3 млрд грн направят на капитальные ремонты.
К отопительному сезону в 2025—2026 годах
Дополнительные средства предусмотрены для строительства систем инженерной защиты и восстановления поврежденных объектов теплоснабжения, реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей, котельных, тепловых пунктов и сетей водоснабжения и водоотвода.
На строительство и обустройство защитных сооружений в учреждениях социальной сферы в целом дополнительно направят 1,2 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems