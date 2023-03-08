В Киеве на рынках и ярмарках появятся терминалы для оплаты картой — Finance.ua

В Киеве на рынках и ярмарках появятся терминалы для оплаты картой Сегодня 11:14 — Финтех и Карты

В Киеве на рынках и ярмарках появятся терминалы для оплаты картой

На продовольственных ярмарках и рынках в Киеве появится возможность безналичного расчета картой.

Об этом сообщил 7 марта Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Представители департамента провели рабочую встречу с ПриватБанком. По результатам переговоров был разработан план мероприятий по внедрению безналичного расчета на ярмарках и рынках.

Покупатели смогут рассчитаться картой на трех коммунальных рынках: «Бессарабский рынок», «Владимирский рынок», «Житний рынок».

Представители ПриватБанка уже провели консультации по внедрению безналичного расчета и преимуществ использования мобильного приложения для оплаты за приобретенный товар, в частности, пищевых продуктов на торговых местах на этих трех рынках.

«Аналогичные консультации проведены с 320 субъектами хозяйствования, которые ведут свою деятельность на ярмарках в Днепровском, Печерском, Святошинском и Шевченковском районах. Работа в данном направлении продолжается», — добавили в КГГА.

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Діло По материалам:

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