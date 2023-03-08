В Киеве на рынках и ярмарках появятся терминалы для оплаты картой — Finance.ua
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В Киеве на рынках и ярмарках появятся терминалы для оплаты картой

Финтех и Карты
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В Киеве на рынках и ярмарках появятся терминалы для оплаты картой
В Киеве на рынках и ярмарках появятся терминалы для оплаты картой
На продовольственных ярмарках и рынках в Киеве появится возможность безналичного расчета картой.
Об этом сообщил 7 марта Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.
Представители департамента провели рабочую встречу с ПриватБанком. По результатам переговоров был разработан план мероприятий по внедрению безналичного расчета на ярмарках и рынках.
Покупатели смогут рассчитаться картой на трех коммунальных рынках: «Бессарабский рынок», «Владимирский рынок», «Житний рынок».
Представители ПриватБанка уже провели консультации по внедрению безналичного расчета и преимуществ использования мобильного приложения для оплаты за приобретенный товар, в частности, пищевых продуктов на торговых местах на этих трех рынках.
«Аналогичные консультации проведены с 320 субъектами хозяйствования, которые ведут свою деятельность на ярмарках в Днепровском, Печерском, Святошинском и Шевченковском районах. Работа в данном направлении продолжается», — добавили в КГГА.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

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По материалам:
Діло
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