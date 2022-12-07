В Киеве на маршрутах появятся двухэтажные автобусы — Finance.ua
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В Киеве на маршрутах появятся двухэтажные автобусы

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В Киеве на маршрутах появятся двухэтажные автобусы
В Киеве на маршрутах появятся двухэтажные автобусы
Берлин передаст Киеву четыре двухэтажных автобуса, сообщает немецкое издание Rbb24, ссылаясь на пресс-релиз берлинской коммунальной компании BVG (Berliner Verkehrsbetriebe).
По информации издания, они использовались в Берлине в течение 12 лет. Как пишут «Пассажиры Киева», это автобусы MAN.
Кроме того, Львову передадут компоненты трамваев Tatra, которые уже сняли с эксплуатации в Берлине.
Таким способом Берлин хочет помочь Украине сохранить мобильность, несмотря на войну.
В августе 2022 года Киев получил 19 автобусов от четырех немецких городов, а в сентябре — восемь автобусов Deutsche Bahn Regio Bus. В ноябре активисты обратили внимание, что КГГА долго не обнародовала никакой информации о получении автобусов от Deutsche Bahn, а сам транспорт в течение нескольких месяцев не используется.
Городской голова Виталий Кличко в ответ заявил, что эти автобусы не выпустили на рейсы, потому что из-за отключения света и воздушных тревог в полном объеме не работают службы, ответственные за регистрацию транспорта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The Village Україна
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