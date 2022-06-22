В Киеве мошенник продал чужую квартиру стоимостью свыше 3 млн гривен — Finance.ua

В Киеве мошенник продал чужую квартиру стоимостью свыше 3 млн гривен

Сегодня 18:00 — Криминал

Разоблачен мошенник, который по поддельным документам продал чужую квартиру в центре Киева. Об этом сообщает прокуратура Киева.

Дарницкой окружной прокуратурой города Киева совместно с работниками Дарницкого управления полиции ГУНП в г. Киеве разоблачен мошенник, который по поддельным документам продал квартиру в историческом центре столицы стоимостью более 3 млн гривен.

Досудебным расследованием установлено, что злоумышленник, пользуясь тем, что владелица квартиры выехала за границу, на основании поддельного договора купли-продажи зарегистрировал на себя право собственности на квартиру, расположенную рядом с Владимирским собором в городе Киеве, и в дальнейшем перерегистрировал ее на третьих лиц.

Благодаря эффективному процессуальному руководству прокурорами Дарницкой окружной прокуратуры города Киева злоумышленник уведомлен о подозрении и по месту его жительства проведены обыски.

Следственные действия продолжаются, принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления.

В целях недопущения дальнейших незаконных действий на квартиру потерпевшей наложен арест.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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