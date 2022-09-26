В Киеве мошенник оборудовал фейковый обменник и завладел 62 тыс. евро — Finance.ua

В Киеве мошенник оборудовал фейковый обменник и завладел 62 тыс. евро Вчера 18:33 — Криминал

В Киеве мошенник устроил фейковый обменник и завладел 62 тыс. евро.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 31-летнему уроженцу Запорожской области по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Установлено, что 31-летний мошенник вместе с сообщниками с целью завладения чужим имуществом обустроили на территории Шевченковского района Киева фейковый пункт обмена валют. Для поиска потенциальных клиентов, злоумышленники разместили на сайте finance.uа объявления об обмене валюты по курсу выше среднерыночного.

На указанное объявление отреагировал мужчина, который хотел обменять 62 тысяч евро. Получив от мужчины деньги для обмена, подозреваемый покинул помещение фейкового обменника через потайной выход.

Благодаря оперативному реагированию правоохранителей один из мошенников задержан по горячим следам и уведомлен о подозрении.

Аферисту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 2 257 710 гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается. Устанавливаются другие участники преступной схемы для привлечения к уголовной ответственности.

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