В Киеве комендантский час продлится двое суток — Finance.ua
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В Киеве комендантский час продлится двое суток

Сегодня 11:32Личные финансы
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В Киеве вводят комендантский час с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В настоящее время запрещается передвигаться по городу без спецпропусков. Горожанам будут разрешать выйти только до ближайших укрытий.
«Сегодня — сложный и опасный момент. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, — в укрытии», — подчеркнул Кличко.
Напомним, в Киеве утром 15 марта в результате обстрелов оккупантов снаряды попали в три многоэтажных жилых дома в двух районах города и в частный жилой дом.
Виталий Кличко заявлял, что в Киеве осталось около двух миллионов жителей — из города уехал каждый второй.
Кроме того, местные власти отметили, что подготовили двухнедельный запас необходимых продуктов для оставшихся в городе жителей столицы на случай блокады.
По материалам: Finance.UA
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