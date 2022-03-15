В Киеве комендантский час продлится двое суток — Finance.ua

В Киеве комендантский час продлится двое суток

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В Киеве вводят комендантский час с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В настоящее время запрещается передвигаться по городу без спецпропусков. Горожанам будут разрешать выйти только до ближайших укрытий.

«Сегодня — сложный и опасный момент. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, — в укрытии», — подчеркнул Кличко.

Напомним, в Киеве утром 15 марта в результате обстрелов оккупантов снаряды попали в три многоэтажных жилых дома в двух районах города и в частный жилой дом.

Виталий Кличко заявлял, что в Киеве осталось около двух миллионов жителей — из города уехал каждый второй.

Кроме того, местные власти отметили, что подготовили двухнедельный запас необходимых продуктов для оставшихся в городе жителей столицы на случай блокады.

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