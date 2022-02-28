В Киеве изменили время комендантского часа — Finance.ua

В Киеве изменили время комендантского часа

Сегодня 17:03 — Казна и Политика

В Киеве изменили время комендантского часа

В Киеве решили изменить время комендантского часа, действующего в период военного положения.

с 20:00 до 07:00. Как сообщила Киевская городская государственная администрация , с сегодняшнего дня комендантский час в столице продлится

В это время передвигаться по городу могут исключительно те, кто имеет спецпропуск нового образца Военного коменданта города Киева. Пропуска, выданные ранее, отменяются.

Пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час — строго запрещено.

Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Во время комендантского часа выйти из домов можно в случае объявления воздушной тревоги, чтобы проследовать в ближайшее укрытие.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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