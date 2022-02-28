В Киеве изменили время комендантского часа — Finance.ua

В Киеве изменили время комендантского часа
Сегодня 17:03 — Казна и Политика В Киеве изменили время комендантского часа
В Киеве решили изменить время комендантского часа, действующего в период военного положения.
Как сообщила Киевская городская государственная администрация, с сегодняшнего дня комендантский час в столице продлится с 20:00 до 07:00.
В это время передвигаться по городу могут исключительно те, кто имеет спецпропуск нового образца Военного коменданта города Киева. Пропуска, выданные ранее, отменяются.
Пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час — строго запрещено.
Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.
Во время комендантского часа выйти из домов можно в случае объявления воздушной тревоги, чтобы проследовать в ближайшее укрытие.
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