В Киеве из-за обстрелов изменилась ситуация на рынке недвижимости: сколько теперь стоит квартира — Finance.ua

В Киеве из-за обстрелов изменилась ситуация на рынке недвижимости: сколько теперь стоит квартира
В Киеве в результате серии ракетных атак упало количество сделок по аренде и продаже квартир. Продавцы вынуждены делать большие скидки, а покупатели не спешат закрывать сделки.
Так, обстрелы влияют на спрос и вместе с тем приводят к снижению цен. Как рассказывает киевский риелтор Юлия Курганова, до середины мая закрылись сделки, которые были согласованы ранее. Теперь же покупатели отказываются приобретать жилье.
«Люди едут, если у них уже есть работа, либо перевели, либо возвращаются в свои квартиры. Тех, кто переезжает в Киев, ищут квартиры для аренды или покупки, чтобы устроить жизнь в Киеве, нет. А их было очень много», — говорит Курганова.
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Согласно данным статистики Lun, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 44,5 тыс. долларов (только проданное жилье). При этом, согласно объявлениям, средняя цена с учетам непроданных квартир составляет 58 тыс. долларов. Спросом пользуется только бюджетный сегмент рынка.
Ситуация на рынке недвижимости в Киеве будет оставаться напряженной до того момента, пока продолжаются активные военные действия. Также негативная ситуация сложилась и со строительством жилья.
Справка Finance.ua:
- украинские застройщики активно пытаются стимулировать жителей страны к покупке жилья. На фоне низкого спросаакции объявили уже в 21% всех новых жилых комплексов (ЖК) в стране, а рассрочку предлагают в 74% объектов;
- при этом вырос и размер скидок: в большинстве случаев крупные скидки до 20% предлагают тем, кто готов купить квартиру сразу со 100%-ной оплатой. Альтернативный вариант — возможность приобрести паркинг, кладовку
и т. д.со скидкой до 30%.
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