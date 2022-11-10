В Киеве и странах Европы обнаружили колл-центры, которые обманывали инвесторов на сотни миллионов евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве и странах Европы обнаружили колл-центры, которые обманывали инвесторов на сотни миллионов евро

Криминал
74
В Киеве и странах Европы обнаружили колл-центры, которые обманывали инвесторов на сотни миллионов евро
В Киеве и странах Европы обнаружили колл-центры, которые обманывали инвесторов на сотни миллионов евро, Фото: gp.gov.ua
Правоохранители в Киеве и странах Европы прекратили деятельность колл-центров, которые в течение двух лет обманом заставляли людей инвестировать сотни миллионов евро через подставные веб-платформы.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Офис Генерального прокурора совместно с правоохранителями и международными партнерами 8 и 9 ноября 2022 года в Албании, Болгарии, Грузии, Северной Македонии и Украине провели обыски в колл-центрах и арестовали подозреваемых.
Подозреваемые относятся к организованной международной преступной группе (OCG), причастной к инвестиционному мошенничеству с использованием криптовалют. Для этого создавались десятки колл-центров в нескольких странах и сотни онлайн-платформ.
Подозреваемые представлялись брокерами, помогающими инвесторам заработать большие деньги с небольшими вложениями. Они обманывали потерпевших, завоевывали их доверие в Интернете и создавали колл-центры. В дальнейшем потерпевшие инвестировали средства через веб-платформы, контролируемые преступной организацией, и теряли большие суммы денег.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
По данным расследования, сотни тысяч инвесторов по всему миру пострадали от мошенничества. Ущерб оценивается в 200 млн евро в год. Расследование кибермошенничества началось в 2020 году, в том числе и в Украине. В настоящее время семь стран возбудили судебные дела против OCG. Евроюст содействовал судебному сотрудничеству по этому делу путем создания и финансирования совместной следственной группы (JIT), созданной по просьбе шведских властей и с участием Украины, Албании, Финляндии, Грузии, Германии, Латвии и Испании.
В рамках расследования были проведены обыски в колл-центрах и по местам проживания фигурантов. Подозреваемые, находившиеся в государствах Европы, задержаны. Кроме того, изъято значительное количество компьютерной техники, с помощью которой осуществлялась противоправная деятельность.
Офисом Генерального прокурора совместно с органом досудебного расследования Главного следственного управления Нацполиции Украины и оперативного сопровождения Департамента киберполиции Украины проведен ряд обысков и выявлена незаконная деятельность колл-центров на территории г. Киева. В ходе обысков изъято большое количество компьютерной техники — более полутысячи ноутбуков, электронные носители информации, камеры видеонаблюдения, мобильные телефоны и черные записи.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.