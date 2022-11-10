В Киеве и странах Европы обнаружили колл-центры, которые обманывали инвесторов на сотни миллионов евро — Finance.ua

В Киеве и странах Европы обнаружили колл-центры, которые обманывали инвесторов на сотни миллионов евро Сегодня 16:17 — Криминал

В Киеве и странах Европы обнаружили колл-центры, которые обманывали инвесторов на сотни миллионов евро, Фото: gp.gov.ua

Правоохранители в Киеве и странах Европы прекратили деятельность колл-центров, которые в течение двух лет обманом заставляли людей инвестировать сотни миллионов евро через подставные веб-платформы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Офис Генерального прокурора совместно с правоохранителями и международными партнерами 8 и 9 ноября 2022 года в Албании, Болгарии, Грузии, Северной Македонии и Украине провели обыски в колл-центрах и арестовали подозреваемых.

Подозреваемые относятся к организованной международной преступной группе (OCG), причастной к инвестиционному мошенничеству с использованием криптовалют. Для этого создавались десятки колл-центров в нескольких странах и сотни онлайн-платформ.

Подозреваемые представлялись брокерами, помогающими инвесторам заработать большие деньги с небольшими вложениями. Они обманывали потерпевших, завоевывали их доверие в Интернете и создавали колл-центры. В дальнейшем потерпевшие инвестировали средства через веб-платформы, контролируемые преступной организацией, и теряли большие суммы денег.

Фото: gp.gov.ua

По данным расследования, сотни тысяч инвесторов по всему миру пострадали от мошенничества. Ущерб оценивается в 200 млн евро в год. Расследование кибермошенничества началось в 2020 году, в том числе и в Украине. В настоящее время семь стран возбудили судебные дела против OCG. Евроюст содействовал судебному сотрудничеству по этому делу путем создания и финансирования совместной следственной группы (JIT), созданной по просьбе шведских властей и с участием Украины, Албании, Финляндии, Грузии, Германии, Латвии и Испании.

В рамках расследования были проведены обыски в колл-центрах и по местам проживания фигурантов. Подозреваемые, находившиеся в государствах Европы, задержаны. Кроме того, изъято значительное количество компьютерной техники, с помощью которой осуществлялась противоправная деятельность.

Офисом Генерального прокурора совместно с органом досудебного расследования Главного следственного управления Нацполиции Украины и оперативного сопровождения Департамента киберполиции Украины проведен ряд обысков и выявлена незаконная деятельность колл-центров на территории г. Киева. В ходе обысков изъято большое количество компьютерной техники — более полутысячи ноутбуков, электронные носители информации, камеры видеонаблюдения, мобильные телефоны и черные записи.

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